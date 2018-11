Esélyt sem adott a DEAC-nak a Szolnok

Mindkét együttes a legerősebb összeállításban készülhetett a mérkőzésre, a debreceniek új igazolása, Ivosev Tamás pedig máris a kezdőcsapatban kapott lehetőséget. Tóth Ádám közelijével indult a találkozó, melyre Amigo, majd Dugat válaszolt (2–4). A folytatásban kissé pontatlanná vált a DEAC játéka, a hazaiak pedig egy 8–1-es rohanással megléptek. A negyed második felében sem találták a ritmust a hajdúságiak, főleg a védekezéssel akadtak problémáik, így tízpontos szolnoki vezetéssel zárult a játékrész (25–14).

Aktív Dugat

Omenaka blokkjával indult a második tíz perc, majd Dugat értékesített egy gyorsindítást és egy hárompontost (25–20). Manigat büntetőivel már csak három volt közte, de gyorsan magára talált a házigazda, egy 8–0-s futással szempillantás alatt újra kétszámjegyűre hízott a differencia. A DEAC-nál ezúttal az utóbbi mérkőzéseken nagyon belelendülő Henry Dugat volt a legaktívabb, de Daniel Amigo is szépen dolgozott a leosztásokból. A Vojvoda-Murphy-Milosevics trió által húzott Szolnok azonban megállíthatatlannak bizonyult, így a Boriszovot szinte teljesen kikapcsoló címvédő a nagyszünetre 48–31-re meglépett.

Más súlycsoport

A fordulás után hamar 20 pont fölé nőtt a vendéglátók fórja, Airington zsákolásával pedig gyakorlatilag el is dőlt a találkozó (52–31). Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a Szolnok nagyszerűen járatta a labdát támadásban, így tovább nyílt az olló. A negyed végéhez közeledve Manigat és Polyák távolija révén zárkózott a DEAC, és Boriszov is kezdett magára találni, de ez is csak arra volt elég, hogy húszon belülre kerüljenek a vendégek (70–52).

Nem maradt izgalom

A záró felvonásra már nem maradt túl sok kérdés, az iramból jócskán visszavettek a felek, a hazaiak pedig őrizték előnyüket. Ivosev még érezhetően nem találta a ritmust, a tavalyi év legértékesebb játékosának még biztosan szüksége lesz néhány mérkőzésre, hogy újra formába lendüljön. A vége 24 pontos, megérdemelt hazai győzelem lett, de a DEAC szempontjából az igazán fontos mérkőzés a következő fordulóban lesz, ugyanis az utolsó előtti helyen álló Kaposvárt fogadják Bognár Kristófék – derült ki deacbasket.hu tudósításából.

Szolnoki Olaj KK–DEAC 99–75 (25–14, 23–17, 22–21, 29–23)

Szolnok: Airington 11/3, VOJVODA 15/3, MILOSEVICS 16/3, Murphy 10/3, Tóth 11 cserék: Rowsey 12/3, Andrics 10/3, Kovács 8, Benke 6, Csák -. Edző: Dragan Alekszics

DEAC: DUGAT 16/6, Manigat 11/6, Boriszov 18/3, Ivosev -, AMIGO 13 cserék: Bognár 2, Omenaka 2, Polyák 6/6, Velkey 2, Kósa 3/3, Tóth 2. Edző: Berényi Sándor

Mesterszemmel

Berényi Sándor: – Kikaptunk egy nálunk erősebb csapattól, akik jól játszottak, gratulálok nekik a győzelemhez. Voltak kisebb és nagyobb hibáink, amik egy Szolnok ellen nem férnek bele, gondolok itt elsősorban a faultjaink menedzselésére és a tranzíciós játékuk lelassítására. Levonjuk a mérkőzésből a tanulságokat, de nekünk most mennünk kell tovább, és a Kaposvár elleni, fontos hazai bajnokira koncentrálni.

