Esélyt sem adott a DEAC a jó erőkből álló csíkiaknak

Ezúttal csodás győzelmet arattak David Musial tanítványai: Turcotte Hugo szerzett vezetést a debrecenieknek az első harmadban. A következő etapban Németh Attila talált be, majd a hajrára is maradt két gól. Németh juttatta másodjára is a pakkot a hálóba, valamint Novotny Dominik is eredményes tudott lenni, ezzel a DEAC 4–0-ra győzte le a kiváló erőkből álló szeredaiakat.

A cívisvárosiak vasárnap a Gyergyó vendégeként bizonyíthatnak 16.30-tól.

HBN

