Esélyt sem adott a Böszi a Miskolcnak

A Miskolci Vénusz csapatát látta vendégül a női futsal NB I. kilencedik fordulójában, múlt vasárnap a vártnál eddig kicsivel haloványabb teljesítményt nyújtó Hajdúböszörményi TE. Ezúttal semmit sem bíztak a véletlenre a hajdú-bihariak, akik elsöprő, 13–2-es sikert értek el a borsodiakkal szemben.

Ahhoz képest, hogy viszonylag sokat kellett várni az első találatra, Pádár Anita 8. percben szerzett gólja után alaposan belelendültek a hazaiak. Benkő Mónika duplázta meg a böszörményiek előnyét, a folytatásban pedig szépítettek a vendégek. Félidőben 3–1-re vezetett a HTE, miután Pádár ismét villant. A szünet után hengerelt csak igazán Quirikó Vivien alakulata, futószalagon szállították a helyzeteket, és ami ennél is fontosabb, a gólokat. Végül 13–2-nél állt meg a számláló, Pádár négy találatig jutott, Tell Zsófia háromig, Kota Gabriella és Nagy Mária duplázott, mellettük pedig Benkő Mónika, valamint Folk Zsuzsanna is eredményes tudott lenni.

Nyolc lejátszott mérkőzése után 15 ponttal a harmadik a HTE, mely két egységnyire van lemaradva a listavezető Szekszárdtól. A Böszörmény a következő körben szabadnapos.

Ketten az MVFC-ből

Szintén futsal, de már a férfiválogatottal kapcsolatos hír, hogy két barátságos összecsapás is vár a napokban a Turzó József szövetségi kapitány által irányított nemzeti együttesre. Kedden, majd szerdán is Grúziával mérkőznek meg legjobbjaink Tbilisziben. Az utazó keret, melynek tagja a Berettyóújfaluból Nagy Imre és Rábl János is, múlt szombaton találkozott, és majd csütörtökön érkezik haza.

HBN

Hajdúböszörményi TE–Miskolci Vénusz 13–2 (3–1)

HTE: Torma Lilla –Tell Zsófia, Bokor Adrienn, Pádár Anita, Kota Gabriella, Folk Zsuzsanna, Benkő Mónika, Nagy Anikó, Nagy Mária, Mogyorósi Zsuzsanna, Szilágyi Mariann. Edző: Quirikó Vivien

Gól: Pádár Anita (4), Tell Zsófia (3), Kota Gabriella (2), Nagy Mária (2), Benkő Mónika, Folk Zsuzsanna, illetve Bernáth Csilla (2)

