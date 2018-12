Esélye sem volt Sopronban a DEAC csapatának

Henry Dugat labdaszerzésével és gyors kosarával indult a találkozó, Ivosev négy pontjával pedig egy perc után már hattal vezetett a DEAC – olvasható a debreceniek hivatalos honlapján. A folytatásban felébredt a házigazda, és Warner agresszív betöréseinek köszönhetően átvették a vezetést (9-8). A hajdúságiak rengeteg második esélyt hagytak ellenfelüknek, ráadásul a büntetőkkel is hadilábon álltak, így az SKC egy 20-3-as rohanással kétszámjegyűre növelte fórját a negyed hajrájára, Berényi Sándor időt is kért. Az egyperces szünet sem hozta meg a kívánt áttörést, és hiába lépett pályára már az első etapban kilenc debreceni játékos, az eredményjelző 12 egységnyi hazai vezetést mutatott.

A Sopron érezhetően nagyon felkészült a találkozóra, különösen egykori játékosa, Milos Boriszov kikapcsolására fektettek nagy hangsúlyt. Supola Zoltán hárompontosával már elúszni látszott a meccs (31-14), amikor Omenaka egy zsákolással fújt ébresztőt, míg Boriszov egy triplával megszerezte első pontjait. Sabáli Balázs magához hívta övéit, mely után újra lendületbe jött a vendéglátó, a DEAC pedig továbbra sem találta a ritmust. Boriszov unta meg az addig látottakat, és két támadásból két hárompontost is elsüllyesztett, majd egy gyorsindítással újra tízen belül hozta övéit (36-27). A negyed vége azonban a hazaiaknak sikerült jobban, így 12 pontos előnnyel mehettek az öltözőbe.

Potyogtak a kosarak a fordulás után, két perc elteltével mindkét fél 7 pontot jegyzett. Nem a védekezésről szólt a második félidő eleje, a nagy rohanásból igazán egyik csapat sem tudott jól kijönni, a debreceni szakmai stáb ki is kérte taktikai szünetét (59-45). Ez sem változtatott sokat a játék képén, Takács, majd Ivoseb köszönt be egy távolival. Warner triplájával már 17-el is vezettek a hazaiak, ám egy 9-2-es rohanással újra zárkózott a DEAC (67-57). A Warner-Lemar párossal nagyon nem tudtak mit kezdeni a hajdúságiak, így a harmadik tíz perc zárása is a Sopronnak sikerült jobban (74-60).

A nagyszerű dobóformát kifogó hazaiak ellen a folytatásban sem volt ellenszere Berényi Sándor tanítványainak, a különbség pedig hamar húsz fölé nőtt. Az extázisban kosárlabdázó Sopron képtelen volt hibázni, így hiába tett meg mindent a DEAC, a negyed derekára a mérkőzés eldőlt. A hátralévő időben mindkét mester igyekezett az addig kevesebbet játszóknak is lehetőséget biztosítani, a vége pedig megérdemelt 17 pontos hazai siker lett.

A cívisvárosiaknak meg lesz a lehetőségük a javításra, ugyanis a két ünnep között két hazai mérkőzésük is lesz, december 27-én az Alba Fehérvárt, míg 30-án a PVSK-t fogadják – írja a deacbasket.hu.

Sopron KC – DEAC 102-85 (24-12, 20-20, 30-28, 28-25)

DEAC: Dugat 13/3, Polyák 6, Boriszov15/9, IVOSEV21/6, Amigo 8 csere: MANIGAT 12/6, Bognár 4, Velkey 2, Omenaka 2, Tóth 2.

Berényi Sándor: A védekezésünk sajnos megint nem volt rendben, így nem lehet mérkőzést nyerni, főleg idegenben. A támadásaink az első negyed végét leszámítva rendben voltak, de ennyi védekezési hibával nem érdemeltünk győzelmet. Előre megbeszélt dolgokat rontottunk el sorozatosan, a támadólepattanók és az egy-egyek levédése miatt vesztettük el a találkozót. Boldog Karácsonyt kívánok a szurkolóinknak, remélem a két ünnep közötti mérkőzéseinkre minél többen kijönnek majd buzdítani a csapatot.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA