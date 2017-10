Esedékes a vetés befejezése

Az október eleji csendes, nyugodt időben tovább hűlt a levegő, immár sokfelé fagypont közeli hajnali értékekkel. Csapadék csak egy-két napon fordult elő szórványos záporok, kisebb eső formájában.

Hidegebb levegő szivárgott

Az őszi napéjegyenlőséget magunk mögött hagyva a jelentősen hosszabbodó éjszakák során egyre erőteljesebb a lehűlés, az energia- és hőegyenleg mindinkább negatívra vált. Igaz ez térségi szinten is, így október első dekádjában hiába volt szinte mindvégig keleties az áramlás, a kontinens belseje felől már hidegebb levegő szivárgott a Kárpát-medence térségébe. Az érkező száraz levegő nappal gyorsan melegedett a napsütés hatására, ebből néhány százalékkal több is volt az időszakban a sokéves átlaghoz képest. Ugyanakkor a kellemes, eleinte még 18-23 °C-fokos napi csúcsértékeket követően ugyanilyen gyorsan esett a hőmérséklet, s a hajnali órákra nem egy helyen csökkent fagypont közelébe a két méter magasan mért léghőmérséklet. A talaj közelében nem volt ritka a mínusz 1, mínusz 2 fokos fagy sem, elsősorban a szélvédett és derült, mély fekvésű nyírségi vidékeken, de a nagyvárosok közvetlen közelében is előfordult néhol gyenge talajmenti fagy.

Az időszak 12 fok körüli középhőmérséklete 1-2 fokkal maradt el az ilyenkor megszokottól, a napi átlag pedig lassanként 10 fok alá szállt a dekád utolsó napjaira. A talajfelszín szintén 10 °C-fok közelébe hűlt napi átlagban, de ez épp optimális az ilyenkor talajba kerülő őszi kalászos gabonák magvainak csírázásához.

Jó idő az őszi munkákra

Gál hetébe fordulva a népi hagyomány szerint esedékes a vetések befejezése, a talajnedvesség egyébként szintén kedvező mind a vetés munkáinak végzésére, mind pedig a csírázás, kelés szempontjából. A még lábon álló kukorica, napraforgó és cukorrépa betakarításának kedvezett a száraz idő, az ezt követő tarlóhántás, majd őszi szántás szintén minden bizonnyal jó minőségben lesz elvégezhető még a kötöttebb talajokon is.

A kertészeti kultúrákat az alacsony hőösszeg mellett a már nagyobb területen előforduló erős hajnali lehűlés is kedvezőtlenül érintette, a melegigényes szabadföldi paprika, paradicsom, padlizsán és a kabakosok produkciója ekkorra már számottevően csökken. A kevésbé hőigényes zöldségkultúrák fejlődése még erőteljes, a legtöbb kései gyümölcsállományban már a technológiai vagy biológiai érés befejeződése zajlik.

A növényvédelmi kockázatok ugyanakkor érezhetően nőttek minden állományban, főként a csökkenő napfénytartam és -intenzitás, valamint a tartósan megmaradó hajnali nedvességborítás miatt.

