Érzelmi stresszeket old

Minden fejben dől el – mondogatjuk gyakran. Ez a mondat már-már közhelynek számít, azonban érdemes belegondolnunk, mekkora igazság lakozik mögötte. Hiszen, ki látott már egy betegségből vagy szerencsétlen balesetből felépülni egy olyan embert, aki egyáltalán nem akarta azt? Az pedig, hogy mi van a fejünkben, emocionális lények lévén, nagyban függ attól, hogy a lelkünkben milyen folyamatok játszódnak le. Nem csoda tehát, ha egyre népszerűbb kérdéssé válik napjainkban: vajon mik lehetnek betegségeink lelki okai? Erre a bonyolult kérdésre Asztalosné Csordás Krisztina kineziológus, fitoterapeuta, természetgyógyász legutóbb már segített megadni a választ. A cikkben kitért a női betegségek lelki okaira és ötleteket adott, hogyan induljunk el az egészséges életmód felé annak érdekében, hogy egyszerre oldjuk meg fizikai és lelki problémáinkat.

Emlékek raktára

A témánkat most azzal folytatjuk, hogy egészen pontosan hogyan is segít a kineziológia a lelki bajok feltárásában.

– Amikor azt mondjuk, hogy a betegségeknek lelki oka van, akkor tulajdonképpen mindig érzelmekről, emocionális dolgokról beszélünk. Ezek az érzelmek pedig életünk során úgy alakulnak ki, hogy mindegyik kapcsolódik valamilyen történéshez, emlékhez, ami elraktározódik agyunk megfelelő részében. A kineziológia úgy tud segíteni a betegségek lelki okainak feloldásában, hogy ezeket a negatív érzelmeket keresi meg. Visszamegy abba a korba, amikor az érzelmek keletkeztek, ezeket ott oldja fel, ezáltal hatást gyakorol a jelen és a jövő történéseire – fogalmazott a Napló kérdésére a szakértő. Asztalosné Csordás Krisztina kiemelte, érzelmeket úgy tudunk bármihez is kapcsolni, hogy azt valamilyen formában megéljük.

Ami nem történt meg velünk, ahhoz konkrét érzelmet nem tudunk kapcsolni, csak elképzelhetjük. Ami valamikor már megtörtént velünk, s blokként tárolódik, azt lehet oldani a kineziológiával”

– folytatta.

Női dolgok

A meddőség oka is ott lehet egy ilyen blokkban például. Esetleg azért, mert nem megfelelő anyai mintákat hozott a nő, nem képes magáról elhinni, hogy anyaként jól tud működni. Kapcsolati probléma esetén nem bízik a párjában, abban, hogy a férfi segítségére lenne a gyermeknevelésben. Lehet, hogy a szüléstől, a fájdalomtól való félelem a gát, mert az idősebbektől azt hallotta, borzasztó dolog – sorolta a szakember.

Asztalosné Csordás Krisztina | Fotó: Magánarchívum

– Sok ilyen okot lehet kineziológiával oldani. Például az összes női szervvel kapcsolatos lelki okokat. A kineziológia nem betegséget gyógyít, hanem az érzelmi stresszeket oldja, ezáltal a betegségek lelki okaira fókuszálva azokat igyekszik megszüntetni. Ehhez szükséges a kliens nagyfokú odaadása. A lelki oldódás után azonnal beindul az öngyógyító mechanizmus, a nő fel tud gyógyulni a betegségéből, meg tudja változtatni az élethelyzetét – emelte ki a doktornő.

Múltkori cikkünkben kiemeltük, hogy mi az, amit tehetünk még a lelki okok felszámolásának érdekében. A mozgás a sok betegség legfőbb lelki okaként emlegethető stressz levezetésének legegészségesebb és egyik leghatékonyabb módszere. Mozogni kell, hiszen a mozgás a sok betegség legfőbb lelki okaként emlegethető stressz levezetésének legegészségesebb és egyik leghatékonyabb módszere. A másik tényező, amivel nagyon sokat tehetünk a betegségek lelki okainak és a már esetlegesen megjelenő fizikai tüneteknek megszüntetésében nem más, mint a helyes táplálkozás. Itt nem arról van szó, hogy mindenkinek fitneszmodellnek kell lennie. Nem fogyókúráról vagy szigorú diétáról beszélünk. Arról van szó, hogy tudomásul kell vennünk, hogy testünknek szüksége van a megfelelő tápanyagokra ahhoz, hogy egészségesen működhessen.

Szükségünk van megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra, relaxációra is. Az, hogy képessé válunk időt és energiát fordítani a fent említett dolgok megtételére azt jelenti, hogy már készen állunk tudatosságunk növelésére. Ekkor már talán könnyebben koncentrálunk arra, ami a leghatásosabb gyógyírként szolgál minden betegségre: a pozitív gondolkozásra. Ezen a ponton lehet a legnagyobb szükségünk a külső szemlélő segítségére, aki lehet akár közeli barát, akár szakember. Ha megtanuljuk más megközelítésből szemlélni az életünkben jelen lévő dolgokat és felismerjük, hogy mi magunk alakítjuk a saját életünket, rájövünk arra, hogy mindig van más választásunk. Ha a külső környezeti tényezőkön olykor nem, vagy csak nagyon nehezen tudunk változtatni, akkor is látnunk kell, hogy ha mi magunk változunk, a környezetünk is változásnak indul.

BB

Mik lehetnek betegségeink lelki okai? Debrecen - Az első lépés a gyógyulás útján, hogy önmagunk előtt ismerjük be, mi zajlik testünkben-lelkünkben. Minden fejben dől el – mondogatjuk gyakran. Ez a mondat már-már közhelynek számít, azonban érdemes belegondolnunk, mekkora igazság lakozik mögötte. Hiszen ki látott már egy betegségből va... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA