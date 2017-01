„Értelmiség nélkül nincs közösség”– vélik Homorogon

A község iskolája, a Szabó Pál Általános Iskola mindig jó hírnek örvendett, mivel minőségi oktatást adott, és a gyerekek szívesen tanultak ott. Amint azt Barabás Károlyné polgármestertől megtudtuk, ez most sincs másképp.

Támogatják

– Napjainkban is sok gyerek jár az iskolánkba, nem csak a helyiek, hanem a szomszédos településen élők is. Számunkra nagy öröm, hogy ennyi diák tanul nálunk. Mindent megteszünk azért, hogy ez továbbra is így legyen. Iskolabuszt és bérletet biztosítunk, az iskolának pedig minden anyagi, valamint erkölcsi támogatást megadunk. Az oktatási intézmény ugyan nem tartozik már az önkormányzathoz, de kötelességünknek érezzük, hogy segítsük. A tüzelőt mi biztosítjuk, ugyanis azzal a szalmával fűtenek, amit a közmunkaprogramban gyűjtenek össze az ott dolgozók. Emellett takarítónőt közvetítünk, és kisegítőket küldünk, ha arra van szükség – részletezte a polgármester.

Kevesebb helyi gyerek

Barabás Károlyné elmondta, bár hivatalosan „semmi közük az iskolához”, mégis mindenben együttműködnek. Közös rendezvényeket szerveznek, egymás munkáját segítik. – Az önkormányzatnak is jó, ha egy erős iskola működik a településen. Ezért is fontos, hogy idevonzzuk a környékről a diákokat. Ez szerencsére olyan jól működik, hogy jelenleg hét-nyolc településről járnak ide a gyerekek. Ráadásul a helyi tanulók vannak kevesebben.

Életben kell tartani

Más iskolákhoz hasonlóan, a Szabó Pál Általános Iskolába is egyre kevesebb gyerek jár, de ez annak köszönhető, hogy nem született annyi gyerek az elmúlt időszakban. – Nehéz feladat megtartani az oktatási intézményünket, de ha nem lenne, akkor a közösség egy fontos elemét veszítenénk el. Jó érzés látni, hogy alkalmakkor az iskolások szüleikkel együtt ünnepelnek a településen, és közösen járnak a község és az iskola rendezvényeire is. Nem hagyhatjuk, hogy az oktatás megszűnjön, az értelmiség pedig elmenjen tőlünk. Úgy már nem lenne jövője a falunknak – véli a polgármester.

