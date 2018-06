Fülledt, meleg idővel indult az időszak, de egy időre megszakadt a hőségnapok sorozata egy érkező légörvény hatására. A kezdeti 29-32 fokos csúcsértékekről átmenetileg 20-22°C köré mérséklődött a nappali felmelegedés, majd újra melegedett a levegő, ám 30 fok feletti értéket a hét további részében már nem mértünk. Az éjszakák egyenletes hőmérsékletűek, de az átlagnál enyhébbek voltak, általában 14-19°C közötti minimumokkal. A napi középhőmérséklet tükrében az időszak 1-1,5 fokkal még mindig melegebb volt a sokéves átlagnál, a fülledtség megszűntével azonban ez már kifejezetten kellemes hőérzetet biztosított az emberi és állati szervezet számára.

Kevesebb párolgás

Az idő jellege ugyanakkor továbbra is változékony maradt, gyakran növekedett meg a felhőzet, több ízben záporral, zivatarral. A napfényes órák száma ennek megfelelően ezúttal elmaradt a megszokottól mintegy 15-20 százalékkal, igaz, a hosszú nappalok miatt ez is bőséges napsütést jelentett, a derült időszakokban kifejezetten erős fényintenzitással. Így is erőteljes volt a vegetáció fejlődése, hiszen az optimális hőmérsékletek mellett többnyire jó vízellátottság volt jellemző. A korábbiakhoz képest kismértékben visszaesett a potenciális párolgás mértéke, az időszakban napi 3-5 milliméterre volt tehető kultúráink maximális vízfogyasztása, a levélfelület fejlettségétől és fenofázistól függően.

Záporok, zivatarok

Ami a talajok víztartalékait illeti, maradt a kedvezőnek mondható 50-70 százalékos telítettség a felszíni zónákban, és az 50-80 milliméteres deficit az 1 méter mélységű szelvényben. Természetesen a homoktalajok felső 20-30 centiméteres rétegében ennél erőteljesebb volt a kiszáradás, de a csapadékos napokon ott is felfrissülhetett a vegetáció. A héten 5-10 milliméter között alakult a lehullott csapadék területi átlaga, keleten esett több, míg a Tisza völgyéhez közelebb eső részeken a kevesebb. Mivel a csapadék zöme ismét záporokból, zivatarokból érkezett, megmaradt a rendkívül erős területi változékonyság: a területi átlag ezúttal 5-22 milliméteres szélső értékeket takar 7 napos csapadékösszeg tekintetében. A legtöbb körzetben ezzel együtt is többé-kevésbé lépést tart az idei csapadék a klímanormál szerint várható mennyiséggel és időbeli eloszlással egyaránt.

– Debreceni Egyetem – AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring központ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA