Erőt gyűjtött a traumából

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a közösségi médiában is egyre aktívabban tevékenykedő debreceni üzletember nyitott az új stílusokra, új dalában pedig house zenei világába kalandozik.

Kereste a lehetőségeket

Felföldi József már gyermekkorában is szorgalmáról volt híres. Ötévesen odaadóan gondozta az édesapja által neki ajándékozott tehenet, az eladott tej árából gyarapította zsebpénzét. A kereskedelem iránti érdeklődés lángja kisiskolás korában lobbant fel benne, már ekkor próbálta kiaknázni a benne rejlő lehetőségeket.

Édesapja, Felföldi József, édesanyja, Csukrán Erzsébet mezőgazdasági vállalkozással foglalkoztak. Nővérével, Felföldi Erzsébettel mindig is támogató és szeretetteljes testvéri viszonyt ápoltak. A rengeteg közös játékkal és szórakozással töltött nap ma is elevenen él emlékeiben. Szívesen gondol vissza azokra a pillanatokra, amikor nővére orvos, ő maga pedig színész-komédiás szerepét magára öltve szórakoztatta szüleit. Újfehértói általános iskolás éveit követően pincérként vállalt munkát. Bár máig szívesen emlékszik vissza a vendéglátásban eltöltött éveire, életét mindig is beárnyékolta elszalasztott előadóművészi karrierjének emléke.

Rosszkor volt rossz helyen

Színészi ambícióinak egy sajnálatos, tizenöt éves korában elszenvedett baleset vetett gátat. Egy hógolyócsatát vívó gyerektársaság egyik tagjának csapágygolyóval töltött lövedéke eltalálta a debreceni vasútállomás felé sétáló József bal szemét. Kórházi kezelése során az orvosok napokig küzdöttek, hogy megmentsék látását, de sajnos nem sikerült.

A baleset okozta traumát évekig képtelen volt feldolgozni, a mély lelki megrázkódtatásból eredő, hónapokig tartó keserűség elől pedig az alkoholba menekült. Különösen nagy akarat­erőről tanúbizonyságot téve 5-6 hónap után káros szenvedélye helyett az olvasásba menekült. Élete legnehezebb pillanataiban azonban eszébe jutott a gitár, amelyet figyelemelterelés gyanánt nővére ajándékozott neki a kórházi kezelése idején. Ekkor költözött be a zene és a költészet végérvényesen Felföldi József szívébe.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA