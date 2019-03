Erőt adnak szerettei és a napi tevékenykedés

Jucika néni 1929-ben született Nagyivánon, fiatalságát itt töltötte szüleivel és testvéreivel. 1948-ban ment férjhez, két év múlva kisfiával és férjével Debrecenbe költöztek. Kerekestelepen éltek, ahol kislánya is született. 1976-ban megözvegyült, majd elköltözött a Gyergyó utcára, azóta is ott él. Hosszú évekig a Petőfi Sándor Általános Iskola konyháján főszakácsként dolgozott. Ma is élő négy testvérével, rokonaival szoros kapcsolatot ápol. Egész életében családjának élt, férje halála után a vigaszt gyermekei, unokái, majd déd­unokái jelentették számára. Ez ad neki éltető erőt, valamint az állandó tenni akarás, a kertészkedés. Születésnapja alkalmából szeretettel köszöntötték gyermekei, 3 unokája, 6 dédunokája, 4 testvére, rokonai, ismerősei. Kívánják, hogy olyan fiatalosan élje meg a 100. születésnapját, mint ahogy édesanyja is megérte azt.

HBN

