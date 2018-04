Erősítik az agrár-erdőgazdálkodási képzést

Egyhetes nemzetközi agárerdészeti konferencia kezdődött vasárnap a Debreceni Egyetemen. A szombaton befejeződő program célja, hogy agrár-erdőgazdálkodási képzést biztosítson a diákok és a mezőgazdasági érdekeltek számára, és segítse annak fejlődését a Földközi-tengeren és a hegyvidéki területeken. A rendezvény hétfői napján „Magyar agrárerdészeti nap” címmel az Agrof-MM Erasmus+ európai projekt keretén belül nyílt konferenciát tartott a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi, valamint Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara, ahol a projektben részvevők száméra lehetőség nyílt külföldi oktatók, hallgatók, szaktanácsadók, kutatók, szakújságírók és gazdálkodók előtt ismertetni a célkitűzéseiket, tevékenységeiket és az eddig elért eredményeiket.

– Az agrárerdészet aránylag egy új terület, de egyre több esemény, projekt foglalkozik ezzel a témakörrel, amely hazánkban is egyre inkább előtérébe kerül, egyre jobban támogatják – ismertette dr. Herdon Miklós egyetemi tanár. – Az agrárerdészet azt jelenti, hogy erdős területen más növényeket is termesztenek, illetve állatokat tenyésztenek párhuzamosan az erdőműveléssel. A program célja, hogy szakemberek bevonásával minél jobban segítse ezt. Az ezzel kapcsolatos tantárgyak már bekerültek az egyetem képzésébe, de ezen a konferencián is próbálunk egy egységes, szakmai tananyagtagot és módszertant kidolgozni.

A program szakmai hátterét a Víz- és Környezetgazdálkodási Intézet, az informatikai támogatását pedig az Alkalmazott Informatika és Logisztika Intézet biztosítja.

– Ez a projekt az agrárerdészet oktatásának fejlesztésértől szól a projekt európai dimenzióban, amelyben 13 szakmai partner vesz részt. Az egyhetes rendezvénysorozat számos tevékenységet foglal magában, többek között előadásokkal, munkacsoportokkal, műhelyekkel, helyszíni képzéssel, esettanulmányokkal és a magyar erdészeti szakemberek és tudósok beszámolóival – mondta el a szakember.

