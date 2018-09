Erős mezőnyben indulnak az aranyért a hajdúböszörményi hölgyek

Minden csapat a lehető legalaposabban próbált meg felkészülni a hétvégén kezdődő élvonalbeli női futsalbajnokságra. A küzdelemsorozatban a Hajdúböszörményi TE is érdekelt, Quirikó Vivien tanítványai ráadásul bajnoki címvédőként indulnak harcba.

Fel a csúcsig

Sok edzéssel és felkészülési mérkőzések sorával hangolt a Böszörmény a 2018/19-es szezonra. Nyolc gárda részvételével rendezik meg a bajnokságot, az alapszakasz során minden együttes háromszor játszik mindenkivel, majd következik a rájátszás.

A mezőnyből a hajdú-bihariak mellett kiemelkedhet a Szekszárd, az Astra, valamint a Tolna, vagyis nem lesz egyszerű dolga Quirikó Vivien alakulatának, amely a bajnoki arany mellett a hőn áhított Magyar Kupa elsőséget is megszerezné végre.

– Nem lesz könnyű felérni a csúcsra egyik fronton sem, a nagy riválisok közül a Tolna és a Szekszárd is megerősödött, illetve a Kiskunfélegyházi Astra egyletével is számolni kell. De mellettük a mezőny többi tagja is bármikor megnehezítheti a favoritok dolgát, a Gyulai Amazonokat sem szabad lebecsülni, illetve az újonc TFSE is üde színfoltja lehet a pontvadászatnak – nyilatkozta még korábban lapunknak a HTE vezetőedzője.

A Böszi keretében nem történt nagy változás a nyáron, Szekér Anita és Vígh Renáta távozott a csapattól, míg Folk Zsuzsa a Tolnától érkezett, illetve több fiatalt is próbálnak beépíteni az együttesbe.

Nehéz bajnokság

A HTE az első fordulóban, szombaton 15 órától, hazai pályán, vagyis a Hajdúböszörményi Városi Sport- és Rendezvényközpontban fogadja a nagy rivális Szekszárd gárdáját, tehát rögtön egy rangadóval kezdődik az idény.

A nemrégiben a válogatottban jeleskedő Kota Gabriella elmondta, van hiányérzetük az előző szezont tekintve. – A kupasiker most sem jött össze, eltökélt szándékunk, hogy ezúttal végre ott is bezsebeljük az első helyet. Emellett szeretnénk sorozatban a harmadik bajnoki címünket is behúzni. Kifejezetten nehéz bajnokságra számítok, erős riválisokkal kell felvennünk a versenyt, de alkalmasnak érzem a keretünket arra, hogy elérjük céljainkat – mondta a 20 éves játékos, aki egyébként azért szereti jobban a futsalt a focinál, mert sokkal pörgősebb, élvezetesebb, és kreatívabb.

