Érmekért utaznak a juniorok az uszonyos Eb-re

A tavalyi junior világbajnokságon két aranyérmet is szerző Szabó Anita az idei szezonban már öt világkupa-elsőséget is begyűjtött, így érthetően optimistán várja a kontinensviadalt:

„Jól sikerült a felkészülésem, itt az utolsó napokban már csak néhány technikai elemet gyakorlunk, és igyekszem magam a lehető legfrissebb állapotba hozni. Év közben jól mentek a versenyek, de a nyári fő esemény mindig más, jól kell összerakni magamban mindent ahhoz, hogy mindhárom egyéni versenyszámomban és a váltókban is kihozzam magamból a maximumot. 50 és 100 uszonyos gyorson olyan időket szeretnék úszni, amikkel reményeim szerint az aranyéremért leszek harcban.”

Kiss Blanka az idén már felnőtt országos bajnoki címeket is szerzett, így a tavalyi junior világbajnoki döntős helye után most is a legjobbak közé kerülne:

„Döntőbe szeretnék kerülni 100 és 400 búváron is, a rövidebbik távon pedig szeretném tovább faragni az országos csúcsomat, és áttörni a 40 másodperces határt, amivel a dobogó közelébe is kerülhetek. Nagyon örülök, hogy tagja lehetek a 4×100 méteres felszíni váltónak, erős csapatunk lesz, bízom benne, hogy harcban leszünk az érmekért.”

A magyar küldöttség csapatvezetője a Debreceni Búvárklub edzője, Kókai Dávid lesz, aki a tanítványain túl a teljes magyar csapattól eredményes szereplést vár:

„A junior mezőny mindig tele van meglepetésekkel, szeretnénk mi is szolgáltatni néhány kellemeset ezekből. A fiatal csapat legrutinosabb tagja, rangidőse és egyik csapatkapitánya Szabó Anita lesz, aki az esélyesség terhét is magán cipelve remek formában várja a versenyt. Akad a csapatban még csak elsőéves ifjúsági korú hölgy is, de a fiúknál is lesz tapasztalt „öreg” junior és fiatal újonc egyaránt. Összességében 8-9 érem megszerzése a reális célkitűzés a csapatnak, amiből 3-4-et Debrecenbe szeretnénk hazahozni.”

Az Európa-bajnokság medencés versenyeit hétfőtől csütörtökig rendezik, a nyíltvízi hosszútávú futamokat pedig pénteken, ahol szintén indulnak magyar fiatalok.

