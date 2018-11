Érmek, csúcsok és elismerések hete az uszonyosoknál

Senánszky Petra uszonyok nélkül is a leggyorsabb volt, Szabó Anitával együtt pedig „Év Sportolója” elismerést kapott a sportági szakszövetségtől, közben a 18 éven aluliak összesen 62 érmet nyertek a korosztályos országos bajnokságokon.

Erőt merít a próbatételekből

Az uszonyok nélküli feladat ezúttal is Senánszky Petrára maradt, aki a Rövidpályás Úszó Országos Bajnokságon a leggyorsabb lett a hölgyek mezőnyében, szoros versenyben tudott aranyérmet szerezni az 50 méteres női gyorsúszásban.

„Szeretek 25 méteres medencében úszni, örömmel készültem az eddigieknél kicsit többet uszonyok nélkül is. Igyekszem mindenből építkezni, elég erőt meríteni az elkövetkezendő időszakra, úgy érzem ez a verseny is sok pluszt adott most nekem. Szerettem volna kicsit jobb időket úszni, de nagyon örülök, hogy kijöttek a javítani való elemek, dolgozni fogunk rajtuk.” – mondta a saját sportágában 5 éve veretlen Sellőlány, majd mosolyogva hozzátette, hogy azért továbbra is ragaszkodik az uszonyaihoz.

Az utánpótlás csapat nagyot alakított

A hétvégén Egerben rendezték a Cápa-Serdülő-Junior Uszonyosúszó Országos Bajnokságot, ahol mindhárom korosztályban avattak debreceni bajnokot, a verseny legeredményesebb csapata pedig szintén a cívisvárosi különítmény lett.

A juniorok mezőnyében Szabó Anita, Linzenbold Zsófia és Kiss Blanka egyaránt 2-2 egyéni aranyérmet szerzett, utóbbi ráadásul 2 versenyszámban is teljesített a jövő évi junior világbajnokság kiküldetési szintjeit, ezzel elsőként biztosította helyét a válogatottban. A junior világ-, és Európa-bajnok Szabó Anita végigúszta a teljes kínálatot, minden számban elindulva elnyerte az Összetett Bajnoknak járó elismerést is, csakúgy, mint csapattársa, Pázmányi Sándor, aki ifjúsági korúként is meg tudta tréfálni a junior fiú mezőnyt.

A serdülőknél Lipők Larion külön klasszist képviselt a legjobb versenyszámaiban, hiszen 8 aranyérem mellett 3 új országos csúcsot is felállított, az összetettben pedig szintén az élen végzett.

A legkisebbeknél az 50 méteres uszonyos pillangóúszásban cápa bajnoki címet szerzett Fésűs Bence, aki Gutai Balázzsal, Mándy Áronnal és Dobó Leventével közösen a 4×50 méteres váltóban is az élen végzett a 9 évesek kategóriájában.

Az országos bajnokságon összesen 17 arany-, 18 ezüst és 27 bronzérmet szerző debreceniek az összetett pontversenyben is az élen végeztek.

Díjazták az idei év legjobbjait

A Magyar Búvár Szakszövetség idén is megválasztotta legjobbjait, akik közül a nyáron 2 világbajnoki címet szerző Senánszky Petra a felnőtt nők között, a junior EB-n győztes Szabó Anita pedig a junior lányoknál lett a 2018-as év legjobbja.

„Hálás, de nem könnyű feladat ilyenkor összegezni, kivétel nélkül mindenki remekül tette a dolgát.” –kezdte értékelését Kókai Dávid, a Debreceni Búvárklub vezetőedzője.

„A váltó versenyszámokban minden korosztályban, a 9 évesektől egészen a felnőttekig volt országos bajnok csapatunk idén, ez a gondolkodás pedig hosszú távon igen kifizetődő. Innen már szinte természetes, hogy vannak egészen kimagaslóan eredményes egyéniségek, jó mentalitás uralkodik a csapaton belül, mindenki megtalálja a helyét az eredményességtől függetlenül is, mi pedig ezt tekintjük a legnagyobb értéknek.”

