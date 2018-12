Érkezik a világbajnok a Budapest Darts Gálára

A kétszeres világbajnok, világranglista-vezető Michael van Gerwen 2019 márciusában több más sztárjátékos társaságában Budapestre látogat. Mindezt Vereczkey Lajos és Ziegenhám Medárd, a PDC Hungarian Fan Club képviselői jelentették be a Sport TV Mai helyzet című műsorában. Az eseményt a PDC Hungarian Fan Club a PDC Europe-pal közösen szervezi.

Négy világsztár

„Óriási hír a magyar dartsrajongók számára, hogy a világ jelenlegi legjobb játékosát, a világranglista vezetőjét, a ma kezdődő vb első számú esélyesét vendégül fogjuk látni. Március 8-án lesz az Érd Arénában a Budapest Darts Gála elnevezésű rendezvény, ahol nemcsak ő, hanem még másik három világsztár fog négy magyar játékossal mérkőzni. A játékosok közül Van Gerwen mellé érkezik még Mensur Suljovic, Simon Whitlock és Vincent van der Voort” – nyilatkozta az eseménnyel kapcsolatban a sportcsatorna hivatalos oldalán Vereczkey Lajos szakkommentátor.

Arról is beszélt, hogyan sikerült elérni ezt a bravúrt: „Bár még nem járt itt dartsosként, tudja, hol van, és hogy rengeteg magyar rajongója van. A kapcsolatot az jelentette, hogy mi elkezdtünk elég aktívan dolgozni a PDC Europe-nál. Ezeken a tornákon egy kicsit közelebbről megismertük őt, elmondtuk neki, hogy hova érkezik, hogy sok rajongója van. Ezen kívül olyan sok mindent még nem tud az országról, de majd beavatjuk az érdekességekbe.”

Alaposan eláztatták

A világelső váratlan sörfürdőt követően nyerte meg az első meccsét a PDC-világbajnokságon. Michael van Gerwen mindössze három duplát rontva, 102,59-es átlagot hozva 3–1-re győzte le Alan Tabernt a PDC-dartsvilágbajnokság második fordulójában. A számok „Van Gerwen-i mérték” szerint nem űrkorszakiak, viszont, ha figyelembe vesszük a meccs előtt történteket, akkor legalábbis megsüvegelendőek. Merthogy a világelső váratlan sörfürdőben részesült az Alexandra Palace-ban.

„Nem volt könnyű, erre nem számítottam. Mindenem nedves lett: az ingem, az arcom, a kezem. Meg kellett mosakodnom, illetve muszáj volt inget cserélnem. Valóban ideges lettem. Semmi szükség sem volt erre. Az akció nagy befolyással volt a játékomra. Azáltal, hogy meg kellett mosakodnom, durva lett a kezem. És azért eltart egy ideig, mire újra sima lesz. Emellett, az akció hatására nagyon elragadtak az érzelmek. Ugyanakkor azt is hallottam, hogy a sörfürdőt igazából a biztonsági személyzetnek szánták. Én az őr mellett álltam, az akció végrehajtója pedig célt tévesztett. Szégyenteljes akció volt. De ebből is tudok tanulni. Senki sem akarja, hogy ilyen megtörténjen, de az életben sok minden előfordulhat. Ez azonban semmin sem változtat. A tömeg nagyszerű fogadtatásban részesített, ami érzelmileg is feltöltött.”

HBN

