Éretté tesz a közösségért munkálkodás

December 7-én az osztályunk ellátogatott a Simonffy utcán lévő Ifjúsági Házba, ahol börzét rendeztek a középiskolások számára. A város minden tanintézményéből várták az érdeklődőket. Tőlünk két osztály jelent meg. Mi a negyedik óra után indultunk a magyartanárunk kíséretében. Gyalog mentünk, hiszen nincs messze tőlünk.

Ezen a napon olyan szervezetek képviselőivel találkozhattunk, akiknél le lehet dolgozni a közösségi szolgálatot. Arról az ötven óráról van szó, ami az érettségi egyik feltétele. Az osztályunkban eddig még csak két tanuló kezdte el a munkát, így hasznosnak láttuk, ha tájékozódunk. Amint megérkeztünk, telt ház fogadott bennünket. Rengeteg szervezet képviselője jelent meg, és mindenki igyekezett színes szórólapokkal, egyéb kiadványokkal, apró ajándékokkal reklámozni magát. A képviselők nagyon szimpatikusak, kedvesek voltak, látszott, hogy szívügyüknek tekintik ezt a feladatot.

A belépéskor mindenkinek regisztrálnia kellett, és egy lapon lehetett gyűjteni az aláírásokat, amin követni tudták, ki hány szervezet képviselőjét hallgatta meg. Tanárnő azt javasolta, haladjunk sorban, lehetőleg kis csoportokban. Nekem a polgárőrség és az óvodák ajánlata tetszett a legjobban. Akár a saját óvodánkba is visszamehetünk. Ez tetszett mindenkinek. Többen hosszabb időt töltöttek a Csodakutya Alapítvány standjánál, ahol két aranyos és ügyes, okos kutyus is volt. Meg is lehetett simogatni őket. Én igyekeztem a legtöbb szervezethez odamenni. Ezt mutatja a lapom is.

A látogatás végén úgy gondoltam, a városi polgárőrséget fogom megkeresni, és ott szolgálok néhány órát. Még van időm, hiszen a 12. évfolyamon kell igazolnom a teljesítést. Miközben nézelődtem, találkoztam ismerősökkel, akik szintén erre a programra jöttek. Jól éreztem magam, és az osztálytársaim is azt mondták, érdemes volt elmenni ide.

– Salánki Sándor 9. a –

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

VISSZA A KEZDŐOLDALRA