Éremeső a Diákolimpián

Még közel sincs vége a 2017/2018-as tanév megmérettetéseinek, de a Kossuth Gyakorló és a Balásházy sportolói már eddig is kimagasló eredményeket értek el a Diákolimpián.

A Kossuth utcai iskola tornász lányai esélyt sem hagyva vetélytársaiknak, két korcsoportban is magabiztosan nyerték meg márciusban a Budapesten rendezett országos döntőt. Az I. korcsoportban nemcsak a csapat, hanem Kappelmayer Kitti és Matkó-Terhes Gabriella révén egyéni arany- és ezüstérmet is sikerült hazahozni. A csapat tagjai voltak még: Litauszki Aliz, Györffi Lilla, Varga Réka és Molnár Eszter, felkészítőjük Varga Katalin, valamint Antal Mária.

A Sutyák Eszter, Szegedi Panna, Nagy Lili, Simándi Viktória, Ludman Eszter és Kőrösi Dalma alkotta II. korcsoportos csapat is a dobogó legfelső fokára állhatott, úgy, hogy Kőrösi Dalma nyakába egy egyéni aranyérmet is akasztottak.

Fotó: unideb.hu

Brillíroztak idén a Csengő utca kosárlabdázói is: a Pécsett rendezett Diákolimpia döntőjén második helyezést értek el a gimnazista fiúk, akik közül Bencző Árpád Dánielt az All Star válogatottba is beválasztották. A csapat tagjai még Eke Pál István, Nagy Ákos, Dávid Ádám, Dávid Máté, Kovács Máté, Nagy Máté, Szabó Soma, Szűcs Dávid, Baló Mátyás, Palcsu Zalán, felkészítőik: Asbóth Endre és Asztalos József.

Fotó: unideb.hu

A kosaras lányok sem vallottak szégyent, hiszen erős mezőnyben a hatodik helyen végeztek a debreceni finálén. Muzsnay Lillát, Csorba Zsuzsannát, B Tóth Reginát, Keresztúri Saroltát, Horváth Petrát, Lekli Laura Évát, Kőrösi Réka Annát, Stekler Kamillát, Herdon Anna Gabriellát, Radványí Ágnest és Szekanecz Vera Annát Kovács Imre, valamint Asztalos József készítette fel.

Fotó: unideb.hu

A Balásházy futsalos fiai 826 csapat közül jutottak be a békéscsabai országos döntőbe, ahol a 9. helyen zártak. Babrik Mátyás Richárd, Komlósi Péter, Lakatos Balázs Zoltán, Makula Szabolcs, Marsa Erik Benjámin, Pinte Krisztián Milán, Racin Rosztiszláv, Réti János Bence, Szabó Sándor, Talpalló Norbert – valamennyien a 9.e osztályos sportgimnáziumi osztály tanulói, akiket Buglyó Roland edz.

Fotó: unideb.hu

A pallagi intézmény futsalos lányai még versenyben vannak a Diákolimpiai győzelemért, csakúgy, mint a Kossuth Gyakorló Arany téri iskolájának röplabdázói, akik az első helyen jutottak tovább a IV. korcsoport megyei fordulójába.

– Debreceni Egyetem –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA