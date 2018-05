Eredményesen vigyáznak ránk

Jelentősen javult a megye tűzbiztonsági helyzete – állapította meg a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés a pénteken a Megyeházán megtartott ülésén, ahol a 2017. évi tevékenységéről számolt be a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A közgyűlés tagjai megállapították, hogy az igazgatóság tavaly is biztosította a jogszabályokban és alapító okiratban meghatározott feladatainak zökkenőmentes ellátását, mindezt stabil és kiszámítható gazdálkodás mellett.

Fotó: Derencsényi István

Ez a stabilitás tette lehetővé az elmúlt évben a hatósági feladatok pontos, professzionális módon történő végrehajtását. Az eredményes munkát az önkéntes szervezetekkel való szoros együttműködés nagyban segítette. Az igazgatóság a lakossággal való széleskörű kapcsolattartásra nagy hangsúlyt fektetett, a katasztrófa- és káresetek minél eredményesebb megelőzése érdekében tavaly komoly figyelmet szenteltek a fiatalok tájékoztatására is.

Ösztöndíjak is segítik

Egy rendkívül korrekt szakmai és emberi együttműködés alakult ki a megyei közgyűlés vezetésével. Ez a megállapítás a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) tevékenységéről szóló megyei közgyűlési előterjesztésben szerepelt. Az előterjesztést a megyei közgyűlés a pénteken megtartott ülésén elfogadta.

A DSZC Debrecenben működő szakképzés koordinációs menedzsment központ. Jogilag azonban 11 iskolát magába foglaló hatalmas iskola, ahol 10 ezer diák és 1100 dolgozó munkálkodik azon, hogy a szakképzés a városban, a régióban eredményesebb és hasznosabb legyen. A stabil anyagi erőforrások és a szakmai támogatás az elmúlt időszakban biztosította a szervezeti és szakmai fejlődést. A fenntartó minisztérium mellett a legszorosabb az intézmény kapcsolata Debrecennel, hiszen a város fejlesztését és fejlődését szolgálják a szakemberképzéssel. Az intézménynél a pályaorientációs- és a marketingtevékenység eredményeként a tanulói létszám folyamatosan növekszik; a 2015-ös 7 ezer fős létszám 10 ezer főre emelkedett, úgy, hogy egy közel ezer fős iskolát 2016. szeptemberétől átvett a görögkatolikus egyház.

Fotó: Derencsényi István

A közgyűlésen ugyancsak beszámolt a tevékenységéről a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum (BSZC), amely 13 tagintézménye 10 településen működik szerte a megyében. Kiváló a kapcsolatuk a megyei kereskedelmi és iparkamarával, akik már nem csak a külső gyakorló helyekkel segíti az intézményeket, de aktív segítséget nyújtanak a beiskolázásban is. Szintén kiváló a kapcsolat a helyi önkormányzatokkal, és vállalkozásokkal. Ez a szakképzés hatékonyságát növeli. A tagintézmények tanulói nagy arányban hátrányos helyzetűek, ezért számukra fontos az ösztöndíj. Ilyen a Szabóky Adolf Ösztöndíj, az Út a szakmához program, valamint a leghátrányosabb környezetből érkezőknek a HÍD képzés.

Vezető helyen a régióban

Az előző két év után 2017-ben is jól teljesített megyénk turizmusa – állapították meg a képviselők a megye idegenforgalmát elemző napirendi pont tárgyalása közben. Tavaly 505 ezer 39 vendég egymillió 426 ezer 807 vendégéjszakát töltött a kereskedelmi szálláshelyeken. Ez utóbbi érték tízezerrel több, mint az azt megelőző évben. Az országos átlagnál (3,09) magasabb tartózkodási idő (vendégéjszaka szám/vendégszám) jellemző a megyére, mely a térség turizmusát meghatározó egészségturisztikai kínálatra vezethető vissza. A vendégek átlagos tartózkodási ideje 3,3 vendégéjszaka volt nálunk, a külföldi vendégek esetében ez az érték 4 éjszaka fölötti. A nemzetközi kereslet tovább növekedett. A legfontosabb küldő piacok Lengyelország, Románia, Németország, Szlovákia, Ukrajna és Oroszország. A megye adottságainak köszönhetően 2017-ben is megőrizte vezető szerepét a régióban. A megvalósuló attrakciófejlesztések, a szolgáltatások bővülése és a megyei önkormányzat erősödő koordináló szerepköre okán az idén is sikeres lehet megyénk turizmusa.

Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és a Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térségként való meghatározása jelentős fejlődést vetít előre a 2017-2030 között. Hajdúszoboszló négy évszakos üdülőhellyé válhat. Debrecen, a légi kapujával, pezsgő, fiatalos, impulzívan fejlődő kínálatával, fejlett infrastruktúrájával jelenthet egyfajta „city break” (városlátogatás) úticélt, amely elsősorban az időjárásfüggetlen kínálati elemek fejlesztésével valósulhat meg. A Hortobágy-Tisza-tó térségben a világörökségi kínálat fejlesztése, valamint az aktív-öko arculat megőrzése, további erősítése a cél. A két terület összekapcsolásával a térség Európa egyik kiemelkedő vonzerőkkel bíró síkvidéki kerékpáros desztinációjává válik.

