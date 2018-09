Erdőn, mezőn, homokháton keresztül

Közel négyszázan vágtak neki az ebben az évben a kilencedik alkalommal megrendezett Bocskai Portyának és a Doni Nyári Hídfőcsaták Emlékmenetnek, hogy teljesítsék a 40, illetve 70 kilométeres távot. A portya résztvevői reggel indultak a Kossuth laktanyából, majd Debrecenben, illetve a város körüli erdőkben térképek segítségével tájékozódva tették meg a távot.

Fotó: Kovács Péter

– Az ország különböző alakulataitól is érkeztek a portyára, itt vannak a Kratochwill szakközépiskolások, a tartalékosok, de civilek is részt vehetnek rajta. Bár síkvidéken legyalogolni 40 vagy 70 kilométert nem tűnhet nehéznek, mégis komoly erőpróba, hiszen a terep milyensége miatt mindig ugyanaz az izomcsoport kapja a terhelést, aztán a meleg és a homoktalaj is sok erőt kivesz az emberből – tájékoztatta a Naplót Ruszin Romolusz a Bocskai dandár parancsnoka, akivel a Monostorpályi út végén lévő ellenőrzőponton találkoztunk. Ottjártunkkor érkezett oda egy katonacsapat, köztük olyan is volt, aki szemét fekete ellenzővel eltakarva, fehérbottal tapogatva, vakon teljesítette a távot.

A dandár parancsnoka elmondta még, hogy a portya kitűnő közésségformáló, hiszen a csapattagok egymásra utaltan teljesítik a távot.

KZS

