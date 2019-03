Erdő Péter bemutatta Rómában a magyarországi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus programját

A prímás, esztergom-budapesti érsek elmondta, nemzetközi szokás szerint a NEK eseményei már a kongresszus előtti héten elkezdődnek: az esztergomi Szent Adalbert-központban teológiai konferencia vezeti be a nemzetközi találkozót. Ezen kívül szociális akciókkal készülnek a rászorulók segítésére: Budapesten is “vendégségre” várják őket közös asztalnál fogyasztott meleg étellel. A kezdeményezéshez más magyar városok csatlakozását is várják.

Erdő Péter megjegyezte, hogy a NEK egyhetes programjában “minden napnak és minden órának megvan a tartalma”. Az eucharisztikus kongresszus két vezető témája a szolidaritás és a népek közötti barátság lesz.

A “NEK nem politikai esemény, de társadalmi üzenete mindenképpen lesz” – jelentette ki Erdő Péter.

A 2020. szeptember 13. és 20. közt zajló NEK ünnepélyes nyitómiséjét szeptember 13-án délután, a Puskás Ferenc Stadionban mutatják be tömeges első áldozással. Erre Magyarországról és a környező országokból elsősorban alsó tagozatos gyerekeket várnak, szüleikkel és plébániájuk képviselőivel együtt. Az első áldozók több méretben előre elkészített ruháit csökkentett munkaképességűek varrják.

A bíboros kiemelte, hogy a NEK minden egyes rendezvényének megszervezéséhez külön dossziét állítanak össze a részletkérdések kidolgozásával, a buszok bérlésétől a szállásig, a biztonságtól az egészségügyi ellátásig, a misék szükséges kellékeitől a hangosításig és a többnyelvű tolmácsolásig. A kerekesszékes és beteg résztvevők számára az eseményeken könnyített hozzáférést biztosítanak.

Szeptember 14-18. között a NEK fő helyszíne a budapesti Hungexpo területe lesz: minden nap közös imával és elmélkedéssel kezdődik, amelyet magyar vagy külföldi püspök vagy bíboros vezet. Ezt tanúságtétel követi egyházi és világi személyekkel Ukrajnától a Közel-Keleten át Ázsiáig, például a hittel való kapcsolatról, egyházüldözésről. Majd egyórás katekézis következik a hit egyes témáiról, ezután pedig szentmise. Délutánonként munkacsoportokban folytatódik a beszélgetés – az előadók között Böjte Csaba atya is szerepel.

Az esténkénti szabadidőben a NEK résztvevőinek Budapest és Magyarország megismerésére nyújtanak lehetőséget. Szeptember 14-én a Csík Zenekar lép fel a MÜPA-ban, 15-én a NEK résztvevői különvonattal – a tervek szerint az 1938-as magyarországi Eucharisztikus Kongresszus addigra helyreállított díszvonatával -, az oltáriszentség kíséretében, az esztergomi bazilikába utaznak imádságra. Itt a czestochowai pálosok jubileumi imát tartanak Boldog Özséb születésének évfordulóján. Dorogon a város koncerttel várja a NEK-résztvevőket. Szeptember 16-án mintegy tíz budapesti plébánián mutatnak be miséket más programokkal.

Elkészült, a budapesti Zeneakadémia tanárainak segítségével, a NEK-en bemutatandó lovári nyelvű mise zenei kísérete, angol és magyar részekkel is kiegészítve. Keleti liturgia helyszíne lesz a Szent István-bazilika a keleti katolikus egyházak papjainak koncelebrálásával: “fontos, hogy a vendégek lássák, hogy Magyarországon az egyház két tüdővel lélegzik, vagyis olyan területen vagyunk, ahol közel van a keleti kereszténység hagyománya is” – jegyezte meg Erdő Péter.

Kiállítás mutatja be a Műcsarnokban az egyház karitatív tevékenységét, a NEK kulturális kínálatában szerepel a 100 tagú Cigányzenekar és a Moszkvai Patriarchátus zenekarának fellépése, szeptember 17-én a Szent István-bazilika előtti téren az egyházi közösségek és mozgalmak imádkoznak. Szeptember 18-án este a Papp László Arénában Ákos-koncertre várják a résztvevőket, majd az éjszaka imádsággal, énekkel, tanúvallomásokkal folytatódik.

Szeptember 19-én a NEK keretében a Cursillo mozgalom világtalálkozója zajlik, délután pedig a NEK nagymiséjét mutatják be a Kossuth téren, amelyen a tervek szerint a Szent Jobbot és a Szent Koronát is kiállítják. A mise után gyertyás körmenet indul a Hősök terére. Szeptember 20-án a Hősök terén mutatják be a NEK zárómiséjét is, amelyet szokás szerint pápai legátus celebrál, vagyis a Ferenc pápa kijelölte személy.

“Meghívtuk magát Ferenc pápát is, és eddig nem mondott nemet”- mondta Erdő Péter.

A bíboros hozzátette, hogy a NEK magyarországi programjában akár változás is történhet: ha az április 11-én a Vatikánban ülésező orvosbizottság esetleg pozitív véleményt ad, akkor a Vatikán utat nyithat Mindszenty bíboros boldoggá avatása előtt.

A NEK magyarországi szervezésében máris több százan vesznek részt: a NEK 40 fős főtitkársága mellett minden egyházmegyében dolgozik NEK-felelős és más szervezők, valamint önkéntesek, akiknek eddig már 200 megbízólevelet adtak át.

A véglegesített program és az ehhez kötött regisztrációs oldal ősszel jelenik meg a NEK magyarországi honlapján, amely a NEK-re érkezők számára teremtett szálláslehetőségeket is feltünteti majd. A regisztráció nem minden programra ingyenes, de a fiatalok kedvezményben részesülnek, a résztvevőknek Budapest-kártyát biztosítanak.

Több száz újságírót is várnak, akiknek külön sajtótermet állítanak fel.

– MTI –

