Érdemes rápörögni a hétvégére

Január 18., péntek

20 óra: Péterfy Bori & Love Band – Roncsbár

Nem váratott sokáig az év első Bori klubkoncertje! A Péterfy Bori & Love Band péntek este 8 órától a Roncsbárban tüzeli fel a hangulatot.

Január 19., szombat

20 óra: Forest Bump! – Nagyerdei Víztorony

Kezdődjön a 2019-es esztendő egy örömteli parti-szeánsszal!

A nagy sikerű nyári Forest Bump! után bátran állíthatjuk, hogy helye van a minőségi OPEN AIR buliknak kicsiny városunkban. Nagyon örülünk, hogy megannyi sok jó arc gyűlt össze és együtt bólogattunk hajnalig a csillagok alatt. De a csillagállások idén mást diktálnak!

Hidegre fordul az idő és közeleg a tél. Készítsd elő a legmelegebb partiszerkót, mert indul a lavina! Idén harmadjára rendezzük meg Debrecen egyetlen nappali hütte buliját, ahol valóban a januári hidegben melegítjük fel a táncteret. A vadregényes Nagyerdei Víztorony ismét tökéletes helyszínt biztosít arra, hogy együtt vigadjunk január 19-én, szombaton. A magával ragadó kis kertben minden együtt van, ami egy igazán jó téli, nappali eseményhez kell. Idén egy mobil hüttével kiegészülve még alpesibb hangulatot hozunk el Nektek. A zenét illetően csakis a leg­precízebb underground ütemeket füstölik a fellépők. Az este további részét a kisteremben folytatjuk, ahol minden fellépő ismét megmutathatja zenei tudását a nagyérdeműnek.

Akik a lavinát beindítják: Thomas Borza, Mariposas Production, Dirty Ice, CivisGround

Eulen, Mariposas Production, Noel, Forest Bump, Zsupi, Sav Bázis

Január 19., szombat

23 óra: Nemazalány x Lil G – Debrecen – My Friends Club

A Nemazalány x Lil G. duó egy üstökös sebességével robbant be a hazai zenei világba és egycsapásra az ország kedvencévé vált. A Petőfi Sándor, a Malibu, a Hello-Hello mind-mind sokmilliós nézettségű gigaslágerek a YouTube-on és himnuszok a klubokban. Most élőben is találkozhattok a sikercsapattal egy mindent elsöprő party keretében.

Január 19., szombat

21 óra: Vilkó és Dani Nirvana akusztik két gitárral – Péterfia ROCK Söröző

Január 19., szombat

18 óra: MAG//Gate69//Neverend – Kaptár

Kezdésként a 2017-ben alakult Neverend zenekar lép színpadra. Őket követi a Gate69 együttes, amely magáról úgy vall, mint lendületes, debreceni, stoner metal és post-grunge színezte punk-rock zenekar. A Gyarmati Dominik (gitár, vokál), Jakab Attila (dob) és Brenner Károly (basszusgitár) trió 2016-ban alakult. A debreceni alternatív rock zenekarban keveredik a punk-rock, a stoner metal és a post-grunge. Első anyaguk, a „Hungry” című EP 2018 februárjában jelent meg, mely jól tükrözi a zenekar színes zenei világát, szarkasztikus szövegeit és az emészthetően tálalt keményzene fogalmát. A lemezen szereplő 5 dal mellett rengeteg saját szerzemény van még, melyeket apránként vesznek fel. Egyelőre várnak februárig a stúdiómunkálatokkal, amikor is az új dobossal belekezdenek a munkálatokba, addig pedig egy beugró dobossal koncerteznek.

Az est végén a progresszív metál debreceni zászlóshajója, a MAG zenekar lép színpadra. A banda 2011-ben alakult, három évvel később jelent meg első nagylemezük a „Systematic Disorder”, majd 2017-ben a „Disappear” kislemez. A zenekarhoz 2017. végén csatlakozott a Selfless Abuse énekese, Chucky Hewitt, így alakult meg a jelenlegi felállás. Mint mondták, ebben a formában január 19-én látható utoljára a zenekar, ugyanis Varga Máté basszusgitáros ezt követően elhagyja a bandát. A MAG zenekar 2019-es felállása így Chucky Hewitt (ének), Boldizsár Tibor (gitár), Kapitány Miklós (dob), Karácsony András (gitár). A csapat idei tervei között szerepel egy hangzóanyag megjelentetése, melyen már énekes dalok fognak szerepelni.

Január 21., hétfő

Szólj Be a Papnak! – Rockzene a templomban?– Sheldon’s

Közvetíthet istenélményt egy rockdal? A metál tényleg az ördögtől van? Mikor újulnak meg a több száz éves templomi énekek? Keresztény dal lehetne popsláger? Erre is választ kaphatnak azok, akik hétfőn ellátogatnak a Sheldon’s-ba. Tabuk nélkül válaszol Nagy Imre Tamás, a Neonhal keresztény rockbanda frontembere, Jantyik Zsolt, a PG Csoport official tagja és Káposztás Gábor református lelkipásztor.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA