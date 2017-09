Érdekes karácsonyi képeslapok aminek Te is megfogsz lepődni

Miért mérges a Télapó a régi képeslapokon?

Érdekesség, hogy korábban amikor még a színtelen vagy eléggé fakó, néhány színből álló képeslapok hódítottak, akkor a karácsony dundi, pirospozsgás arcú, fehérszakálló jótevőjét, a Mikulást még egy elcsúfított arcú, sokszor goromba, mérges arcú fickóként ábrázolták. Ám ez inkább grafikusi malőr vagy nyomdai hiba eredménye volt mintsem szándékos frász ráhozás a karácsonyi képeslapot éppen kibontó távol élő nagyira.

Az ateisták is megkapják a magukét karácsonykor

Mivel nem várható el, hogy mindenki higgyen az ajándékot osztogató, Északi-sarkon élő, rénszarvas-szánon repülő kövér jótevőben vagy hogy egy legyilkolt fenyőfa feldíszítése mellett várja az éj leple alatt ajándékozó kis Jézust, ezért a marketingosztály számukra is érdekes karácsonyi képeslapokat dolgozott ki. A poénos képeslapokat kiterjesztették a karácsonyi üdvözlőlapokra is és olyan szlogenekkel kezdték árulni a teljesen karácsonyi szimbólum mentes képeslapokat mint a következő néhány frappán karácsonyi köszöntő:

“Remélem, ez az ajándék neked jobban fog tetszeni, mint nekem, amikor én kaptam.”

“Hogy véletlenül se csalódj a karácsonyi ajándékomban, nem vettem neked semmit.”

“Kívánok neked boldog akármit, ami nem sért meg téged.”

“Nehéz neked ajándékot venni, mert soha sem figyelek rád.”

A bűnözők sem maradnak képeslap nélkül

Több országban is bevett szokás, hogy különböző ünnepekkor, alkalmakkor érdekes módon hívják fel a lakosság figyelmét a még el nem kapott, körözött bűnözőkre. Tavaly például az Eurolpol (Európai Rendőri Hivatal) egy virtuális adventi naptárat készített a legveszélyesebb, régóta körözött bűnözőiről. A rendőri dekorációt is tartalmazó, ünnepélyes adventi naptárt december elsejétől kezdve 23 napon át “nyitogatta ki” és tette közzé naponta a szervezet. Minden ajtócska mögött egy-egy bűnöző lapult és így próbálták felhívni a lakosság figyelmét a szökevényekre.

Ugyancsak az Europol tett közzé 21 bűnözőt akkor is amikor képeslapot szeretett volna küldeni – többek között egy magyar, keresett bűnözőnek is. A képeslapon a személyreszabott üzenetet szerettek volna eljuttatni a körözöttekhez. A legkeresettebb magyar bűnözőhöz a következőt küldték volna: “Kedves Viktor, tudjuk, hogy szereted a csípős ételeket, ezért egy speciális gulyáslevest készítettünk neked! Gyere vissza! Üdvözlettel: a rendőrség”

A poénosnak ható kampányok sikerességét jelzi, hogy egy év alatt már 36 bűnözőt sikerült rács mögé juttatniuk a közzétett listákból.

Karácsonyi képeslapnak indult a South Park is

Számtalan további érdekesség is övezi a karácsonyi képeslapok múltját és ilyen érdekesség az egyik legsikeresebb, több mint 20 éve képernyőn futó, felnőtteknek szóló animációs rajzfilmsorozat is egy vicces, karácsonyi képeslapként kezdte pályafutását. A jellegzetes kétdimenziós karakterei pedig azóta is meghódítják a világot.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA