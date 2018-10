Erdei út is épül az új strand mellett

A kíváncsiskodóknak is kedvez, hogy elbontották a régi kabinsor egy részét a Pallagi úton, így immár – egyelőre – onnan is szabadon be lehet látni a hatalmas munkagödörbe. Az ott sürgő-forgó szakemberek keze nyomán egyre inkább testet öltenek a leendő létesítmény alapjai.

Fotó: Vass Attila

Emellett arra is figyelmesek lehetnek a nézelődők, hogy például a klinikák felől is munkagép dolgozik a fák között. Ott egyébként a sziklás csobogótól le van zárva a terület, s ennek az is az oka, hogy új utat is készítenek a régi helyett – ami nagyon töredezett és egyenetlen volt már az utóbbi években.

A strand építése szeptemberben kezdődött, és várhatóan 2020 tavaszán nyílik meg az új fürdőkomplexum. Nyolc és fél milliárd forintos beruházással a környék strandjaihoz nem hasonlító, különleges, emeletes fürdő létesül. A vízfelület nagysága 3600 négyzetméterről 5700-ra növekszik.

HBN

