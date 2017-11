Épülnek az autópályák: megéri elviselni a zajt és a forgalmat

Az M35-ös és az M4-es autópálya építését nagy várakozás előzi meg az érintett települések részéről, a polgármesterek kedvezően értékelik, és szeretnék, ha minél hamarabb élvezhetnék annak előnyeit.

Az építési és előkészítési munkálatok már javában zajlanak. Ezek különböző kellemetlenségekkel járnak, ám mindannyian úgy nyilatkoztak, ennyi áldozatot megér, ha a végeredmény az ő hasznukat is szolgálja.

A külterületről volt panasz

Bakó István, Derecske polgármestere tudatta: a kivitelezőkkel megegyeztek, hogy az önkormányzati utakat nem használhatják, ezért a dűlőutakon járnak az építkezésben részt vevő teherautók.

A gazdák számára nem a legjobb, hogy a földjeik mellett megnövekedett a forgalom, cserébe azonban megerősített utakat kapnak vissza az építkezés után.”

– A megerősítésre azért volt szükség, mert másképp nem bírta volna el az áthaladó gépeket, teherautókat. A kivitelezők megbízhatóak, a felelősökhöz is nyugodtan fordulhatunk, jó tapasztalataink vannak velük. Belterületről nem, külterületről viszont érkezett néhány panasz, az is leginkább a gazdák részéről, mivel a régészeti munkálatok miatt sok idegen járkált a földeken – részletezte.

Hozzátette, az esetleges kellemetlenségek ellenére is megértően viszonyulnak a munkálatokhoz, ugyanis ha elkészül az autópálya, akkor a városon áthaladó forgalom jelentősen csökkenhet. Ezenkívül a Derecskét Földessel összekötő utat is végig aszfaltozzák, ami szintén hasznos lesz.

Türelemre van szükség

Sárándon már nagy erőkkel zajlik az építkezés, ami miatt a főúton, a hajdúbagosi bekötőúton és a 47-es főúton is megnövekedett a forgalom. Jelenleg ennek okán elég sok a kellemetlenség, hiszen lassult a közlekedés. Szántó József polgármester kifejtette, azoknak, akik Debrecenbe szeretnének menni, autóval legalább 20 perccel hamarabb, illetve korábbi busszal kell elindulniuk.

Bízunk benne, hogy ha elkészül az autópálya, megoldódnak a gondok, és csökken a településen áthaladó forgalom. Ha ez sikerül, a levegő minősége is sokat javulhat.”

– Az sem elhanyagolható, hogy az M35-ös léte „közelebb hozza” a többi települést. Néhány lakos panaszkodott, sokakat zavar a zaj, a nagy forgalom, valamint a belterületi útjainkat is jobban megterhelik a teherautók. De ezt most el kell viselnünk, hiszen tudjuk, hogy számos gazdasági előnnyel jár az autópálya közelsége. Mindemellett a kerékpárút is készül a településen, így nemcsak autóval, hanem biciklivel is eljuthatunk Debrecenbe, vagy akár a határ túloldalára is – részletezte a polgármester.

Rendszeresen tisztítják

– A településünket közvetlenül nem érintik a munkálatok, viszont a teherautó-forgalom jelentősen megnövekedett Szentpéterszeg és Berettyóújfalu között, főleg az agyagbánya miatt. Ennek hatására romlik az út, és sok helyen lassítják is a forgalmat, mivel egy hosszú szakaszon sebességkorlátozás van érvényben – fejtette ki Olajos Mihály, Szentpéterszeg polgármestere. A település első embere elmondta, a kivitelező részéről megkapták a kapcsolattartó elérhetőségeit, ám szerencsére nincs panasz a munkálatokkal összefüggésben. A lakott területeken kívül többször van por és zaj, ám a kivitelezők ezt igyekeznek csökkenteni, ugyanis míg szárazság volt, locsolták az utakat, esős időben pedig rendszeresen tisztítják, hogy a felhordott sár se okozzon gondot. A polgármester úgy véli, ennyi kellemetlenséget el kell viselni, hiszen ha az autópálya elkészül, az mindenképpen hasznot hoz, és a településen áthaladó forgalmat is jelentősen csökkenti. Továbbá az építkezésen és a régészeti ásatásokon többen kaptak időszakos munkát.

Munkahelyeket teremt

Mező Gyula, Gáborján polgármestere kifejtette, a települést nem érinti az autópálya-építés, ugyanis külön szerelőutakat használnak a munkások. – Felénk mindössze a nyomvonalat alakítják még, a szó szerinti építkezés még nem kezdődött meg. A kivitelező a munka megkezdése előtt tartott egy részletes tájékoztatást, ám eddig szerencsére semmilyen probléma nem volt, így nem kellett őket megkeresnünk – jelentette ki. Hozzátette, eddig csak kedvező tapasztalataik vannak, a leginkább pedig annak örülnek, hogy csaknem 40 ember ment már oda a településről dolgozni, nagy részük azelőtt a közmunkaprogramban vett részt.

Tavasszal már kezdődik

Nagykerekiben régészeti munkálatok folynak. Ha minden jól megy, tavasszal kezdődik az építés, tehát addig még van időnk felkészülni az esetleges megnövekedett forgalomra.”

– Az ügyben, hogy a teherautók és munkagépek milyen útvonalakat használhatnak, még folynak az egyeztetések, ugyanis nem minden út elég széles ahhoz, hogy biztonságosan közlekedjenek rajta. Biztos lesznek változások, de hogy mekkorák, azt még nem tudjuk – jelentette ki Zilai Károly polgármester. Véleménye szerint mindenki nagyon örül az autópályának, hiszen a határátkelő közelsége miatt mindkettő kedvezően hat majd a gazdaságra. Szeretnék, ha nagyobb cégek a környékre települnének, elvégre az munkahelyeket teremt, és gazdasági fellendülést hoz. A lakosok részéről nincs panasz, ők is örülnek annak, hogy karnyújtásnyira lesznek az autópályától. Emellett a régészeti ásatások több helyi lakosnak is munkát adnak, ami szintén előremutató jelenség.

HBN–BR

