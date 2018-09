Épül az új debreceni strand

Megkezdődött az új strand építése Debrecenben, a Pallagi út és a Nagyerdei körút közé eső területen. Előbb kivágtak néhány útban lévő fát, majd nagy markolók vonultak fel.

Fotó: Derencsényi István

Függőleges fürdőben

Papp László polgármester a hónap közepén arról számolt be: 8 és fél milliárd forintos beruházással a környék strandjaihoz nem hasonlító, különleges, emeletes fürdő létesül. A vízfelület nagysága 3600 négyzetméterről 5700-ra növekszik. Összesen 15, a talaj-, illetve a felső szinten elhelyezett medencét lehet majd használni. Lesz például két gyógymedence, a relaxációt elősegítő úgynevezett lassú folyó, illetve gyermekvilág. A sportvilágban 50 és 30 méteres úszópályák is helyet kapnak. Az új ugrómedencébe 1, 3 és 4,7 méterről lehet csobbanni. A kalandmedencét 1150 négyzetméteresre és 1,2 méter mélyre, a hullámmedencét 2 méter mélyre tervezte Bordás Péter.

Az öltözőket, a szociális helyiségeket a föld alatt alakítja ki a kivitelező Hunép Universal Zrt. A szórakozást számos csúszda és egy kisebb szabadtéri színpad is szolgálja majd. A Pallagi úti régi kabinsor helyén éttermeket, cukrászdákat, kávézókat, illetve gyermekfoglalkoztatót is tartalmazó üzletsort építenek. A fedett élményfürdő felőli részt most nem építik be, oda később szállodát húznának fel.

Az új létesítmény nyitását 2020 tavaszára tervezik.

OCs

