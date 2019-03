EP-választás – Bakondi: az EP-választások után megváltozhat az EU migrációs politikája

Bakondi György szerdán az M1 aktuális csatornán azt mondta, ebben az esetben csökkeni fog az útnak indulást serkentő “vonzerő”, mert az országok nem fogják fogadni a migránsokat és megerősítik a határőrizetet. A főtanácsadó reményei szerint a Hungary Helps mintájára Europa Helps program valósul majd meg, amely helyben nyújt segítséget ahelyett, hogy Európába hoznák be a problémát.

Szerinte ezek a változások önmagukban értelmetlenné tennék a Földközi-tengeren az embercsempészet ellen létrehozott, a migránsok vízi mentését végző Sophia művelet folytatását. A művelet jelenlegi felfüggesztésének oka, hogy a részes tagállamok között nincs egyetértés – tette hozzá.

Kitért arra is: a balkáni migrációs útvonalon növekedés tapasztalható, a magyar határon egy nap akár hetven migráns is próbálkozik úgy, hogy tudják, az átjutás esélye minimális. Ez azt jelenti, hogy az EU intézkedései – például pénzügyi támogatás bankkártyákkal, civil szervezetek kiemelt támogatása – ösztönzően hatnak, a vonzerő továbbra is fennáll – vélekedett.

Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában úgy fogalmazott, az európai lakosság biztonságban szeretne élni, ez viszont csak úgy valósítható meg, ha nem léphetnek be tömegek ismeretlen célokkal ellenőrzés nélkül a határokon, és befejeződik Európa iszlamizációja.

– MTI –

