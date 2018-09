ENSZ-közgyűlés – Szijjártó: számíthatnak Magyarországra a zsidó szervezetek az antiszemitizmus elleni harcban

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakához kapcsolódó, a szíriai konfliktus politikai úton történő megoldásának előmozdítására szervezett kísérőrendezvényen 2018. szeptember 26-án. - © MTI Fotó: KKM

New York – Magyarország zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben, a jövőben is fellép ellene, és ezt az álláspontot fogja képviselni a nemzetközi szervezetekben is – hangoztatta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés New York-i ülésszakának keretében e témában tartott rendezvényen, helyi idő szerint szerda este.