ENSZ-közgyűlés – Szijjártó Péter orosz kollégájával és az amerikai ENSZ-nagykövettel is találkozott

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (b) megbeszélést folytat az ENSZ-ben, New Yorkban 2018. szeptember 28-án. Jobbról Bogyay Katalin, Magyarország ENSZ-nagykövete (j2) és Budai Gyula, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa (j3). - © MTI Fotó: KKM / Mitko Sztojcsev

New York – Az amerikai és az orosz kormány képviselőjével is kétoldalú megbeszélést folytatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés csúcsszintű ülésszakának alkalmából: Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövettel egyebek között a keresztény kisebbségek védelmének szükségességében és az ENSZ globális migrációs paktumának elutasításában értettek egyet, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel pedig más témák mellett a novemberben megrendezendő kerülő magyar-orosz gazdasági vegyes bizottsági ülés témáiról tárgyaltak.