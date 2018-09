ENSZ-közgyűlés – Szijjártó: az ENSZ-nek jogi és biztonsági garanciákat kellene adnia az üldözött keresztények visszatéréséhez

A magyar miniszter hétfőn Timothy C. Dolan bíborossal, New York érsekével is találkozik, és az MTI-nek nyilatkozva fontosnak nevezte, hogy ezzel a megbeszéléssel kezdi az ENSZ-közgyűlési hetet, mert az elmúlt években egyre súlyosabb jelenség a világban a keresztényüldözés.

Mára ez vált a világ legüldözöttebb vallásává, minden öt emberből, akit a vallása miatt üldöznek, négy keresztény. Ennek ellenére a világ hátat fordít a problémának, és a jelenlegi “képmutató világpolitikai gondolkodásmódba nem fér bele a tiszta, világos beszéd a keresztény közösségek sorsáról” – hangoztatta Szijjártó Péter.

Hozzátette, hogy Magyarország kiáll az üldözött keresztények mellett. Erről szól a kormány Hungary Helps nevű programja a Közel-Keleten. Ennek célja az ottani keresztény közösségek megerősítése, valamint az, hogy az Iszlám Állam dzsihadista szervezettől visszafoglalt területekre garantálják a keresztény közösségek visszatérését.

Az amerikai katolikus egyház is határozottan vállalja a közel-keleti keresztény közösségek ügyét, így “a törekvéseink egybeesnek” – mondta Szijjártó Péter a bíborossal folytatandó megbeszélésére utalva.

Az ENSZ-közgyűlés 73. ülésszaka mentén lebonyolított számos kétoldalú programja között a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn találkozik a világ második legnagyobb gyógyszeripari cége, a Pfizer vezetőivel, valamint a Magyarországon komoly klinikai tesztsorozatot végző MSD Pharma irányítóival.

Ezzel összefüggésben elmondta, hogy a világ legnagyobb gyógyszergyárai az elmúlt időszakban jelentős érdeklődést tanúsítanak Magyarország iránt, különösen a klinikai tesztek kiterjesztése iránt, ami az egész ágazatnak újabb komoly fejlődési lehetőség.

A gyógyszeripar Magyarországon az autóipar mellett a kutatás-fejlesztés élenjárója – emelte ki Szijjártó Péter. Tavaly az ágazatban 245 millió dollárnyi (67 milliárd forintnyi) volt a ráfordítások nagysága a kutatás-fejlesztés terén.

A szektorban az év első felében 32 ezren dolgoztak, ami 17 százalékos növekedést jelent, és szintén mutatja a gyógyszeripar dinamikus növekedését. A termelési érték 11 százalékkal növekedett az év első felében. A négy visegrádi ország (V4) összehasonlításában Magyarországon a legnagyobb a gyógyszeripari beruházások értéke, eléri a 3,5 milliárd dollárt, és termelékenységben is hazánk áll az első helyen a térségben – emelte ki Szijjártó Péter.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA