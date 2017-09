ENSZ-közgyűlés – Áder János: a vízválság háborúkhoz is vezethet

Áder János köztársasági elnök (j) és felesége, Herczegh Anita (b2) Kumin Ferenc New York-i főkonzul (j2) és Papp László, a New York-i 1956-os Emlékmű Bizottság elnöke (b) társaságában Kossuth Lajos szobránál a Riverside Parkban, New York-ban 2017. szeptember 21-én. - © MTI Fotó: Bruzák Noémi

New York – A vízválság háborúkhoz is vezethet – hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök New Yorkban, az MTI tudósítójának nyilatkozva csütörtökön.