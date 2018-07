ENSZ-javaslat – Szijjártó: továbbra is az ország biztonságának megőrzése a kormány elsőszámú célja

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közzétett képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal az ENSZ globális migrációs csomagjáról folytatott tárgyalássorozatán New Yorkban. - © MTI Fotó: KKM

New York – Továbbra is az ország és a magyar emberek biztonságának megőrzése a magyar kormány elsőszámú célja – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken New Yorkban.