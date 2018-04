„Ennyire erős mezőny még nem volt Debrecenben”

Újra salakmotoroktól lesz hangos a Gázvezeték utcai salakstadion szombaton: Európa-bajnoki elődöntőt rendeznek tizenegy ország részvételével a cívisvárosban. A kontinensviadal egyik magyar résztvevőjével, a debreceni Tabaka Józseffel beszélgettünk. A 28 éves salakmotoros nem kevesebb, mint 13 éve hajtja a versenygépeket.

Balszerencse áradása

Sajnos nem mindig úgy sikerül egy felkészülés, ahogy azt eltervezi az ember. Így volt ez Tabakánál is, aki balszerencséjére csak szombaton tud edzeni a verseny előtt, ugyanis szerdán kibabrált vele a technika ördöge. – A kuplungházam kettétört az első bemenetelnél, úgyhogy megyünk haza, lemossuk és szétszedjük a motort, mert meg kell javítani szombatra. Igazából nem olyan sok idő, nem eszeveszett nagy dolog a preparálás, viszont most akadályozott, hogy tovább edzek – hangsúlyozta Tabaka József, a debreceni salakmotoros klasszis, a Debreceni Speedway SE versenyzője. – Készülünk teljes gőzerővel a szombati Európa-bajnoki elődöntőre. Benkő Roland és én fogok elindulni főversenyzőként, illetve Magosi Norbert és Bárány Márk lesz a tartalék. Mindannyian itt vagyunk, edzünk és csináljuk, próbáljuk beállítani a motorokat, amennyire csak lehet – hangoztatta Józsi. – Most nekem kicsit pechem volt, de még szombaton reggel 9-től lesz edzés, ott majd tudom ezt korrigálni, és megpróbáljuk mindenből kihozni a legtöbbet – bizakodott a salakmotoros.

A szombati csata

Tizenegy nemzet 16 pilótája alkotja a mezőnyt, dán, svéd, orosz, ukrán, lengyel, cseh, francia, román, német, olasz és magyar vaspapucsos ült majd motorra a Hajdúságban. – Minden országból a sportág krémje képviselteti magát az Eb-n. Nagyon izgalmas és jó verseny lesz, nehéz dolgunk lesz, ha helyt akarunk állni. Igazából 12 év versenyzés van mögöttem, és ennyire erős mezőny csak ritkán gyűlt össze Debrecenben. Arra tudok biztatni mindenkit, hogy jöjjön ki és nézze meg a viadalt, mert biztos vagyok benne, hogy óriási küzdelem lesz – mesélte csillogó szemmel a debreceni klasszis, aki elárulta, a szombati derbin szeretne a középmezőnyben végezni a hazai közönség előtt.

