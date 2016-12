Ennyien szabin?

Tapasztalataim szerint ugyanis a hónap második felében nagyjából a fél ország már nem dolgozhatott. Az üzletekben, azok közelében karácsony előtt, napközben olyan rengeteg ember tolongott, hogy erre nem lehet más logikus magyarázat. Aztán eljött a két ünnep közötti időszak – ismét munkanapok –, amikor a debreceni hétköznap reggelek olyanok lettek, mint egy szombat, vagy vasárnap hajnal. Akár a Piac utcán is úgy lehet most 200-300 métert gyalog megtenni, hogy mindössze 2-3 járókelővel találkozik a mégis munkába siető. Délelőtt 10 óra körül viszont hirtelen minden megélénkül, megtelnek a belvárosi utcák, parkolók. A nagy bevásárlóközpontokban legalább akkora a tömeg, mint karácsony előtt. Mindenki visszaváltja a nem megfelelő ajándékokat, esetleg a szentestén kapott pénzt költik, vagy direkt a most induló akciókra vártak? Mikor indul be újra az ország, hogy lehet ennyi holt időt elmismásolni, elbújtatni a statisztikában?

– Orosz Csaba –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA