Nádudvari SE–Nagyrábé Petőfi SK 1–5 (1–1)

100 néző. Vezette: Vasziliu T. (Tulipán M., Kecskeméti K.)

Nádudvar: Posta N. – Somogyi R., Czirbusz B., Barató G., Cseke Zs. (Tóth S.), Hirzics L. (Makula V.), Székely Z., Varga Zs., Nagy G., Varga D. (Kiss S.), Ludman S. Edző: Gere Csaba.

Nagyrábé: Nagy J. – Kovács A., Ötvös A., Szabó P., Kunkli B., Vincze Cs. (Szabó T.), Faragó L., Balogh M. (Bende T.), Mészáros I. (Matkó R.), Tiba K. (Jónás G.), Gál M. (Balogh R.) Edző: Tóth Péter.

Gól: Varga D., illetve Gál M., Balogh M., Tiba K., Faragó L., Balogh R. Jók: mindenki Ifi: 1–2.

Gere Csaba: Ennyi azért nincs közte… Tény, hogy jóval jobb csapat a rábéi különítmény, a nádudvari srácokból álló csapatunk az első félidőben még úgy, ahogy állta a sarat, ki is egyenlítettünk, de – ahogy az első percben is – figyelmetlenségünket sorra kihasználták a vendégek, így a végére keserűbb lett a szánk íze. Hosszú folyamat ez, amit most képviselünk, reméljük fiataljaink egyre több sikerélménnyel gazdagodnak az évek folyamán.

Tóth Péter: Nagyon jó pihenést kívánok minden a bajnokságban résztvevő csapatnak.

Püspökladányi LE–Földes KSE 4–0 (2–0)

50 néző. Vezette: Varga Gy. (Hadházi I., Máthé Cs.)

Püspökladány: Kunkli Z. – Mile B. (Mogyorósi J.), Horváth I. (Nádházi S.), Szabó B., Kelemen L., Szabó L., Nagy S. (Horváth R.), Vígh N. (Pintér Á.), Baranyai L., Bodó T., Ferenczi L. Edző: Fülöp András.

Földes: Horváth Zs. – Bernáth G., Bíró B., Bakonyi J. (Orsó D.), Sándor R., Nagy S., Vincze A. (Faragó Gy.), Csorba A., Mészáros T., Dede I., Balogh R. Edző: Bakonyi János.

Gól: Vígh N.(2), Nagy S., Ferenczi L. Jók: mindenki Ifi: 5–0.

Fülöp András: Sima hazai győzelmet arattunk, a játék minden elemében felülmúltuk az ellenfelet, így jó szájízzel megyünk a téli pihenőre. Gratulálok a Ladányi ifjúsági csapatnak az őszi elsőséghez.

Bakonyi János később nyilatkozik.

