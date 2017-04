Energiatakarékosabbak a hivatali épületek Debrecenben

Befejeződött a Debreceni Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály épületének energetikai korszerűsítése, amelyet április 6-án adtak át. A kivitelezés egy épületenergetikai fejlesztési projekt első ütemeként belül valósult meg, amelyben összesen kilenc épületet újítottak fel március 24-ig.

Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja elmondta, a korszerűsítés 96 millió forintba került, amiből sikerült az épület homlokzatát, valamint a padlás utólagos hőszigetelését megoldani, 10 külső nyílászárót, továbbá két kazánt kicserélni, és 122 darab napelem panelt beépíteni.

– A projektből összesen 33 épületet tudunk felújítani a megyében, erre 1,3 milliárd forintos támogatást kaptunk az Európai Uniótól. A fejlesztések három ütemben történnek, és 2017. szeptember végére fejeződnek be. Csúszásra nem számítunk, ugyanis az első ütemnél is tudtuk tartani a határidőket, valamint az előre meghatározott pénzösszeget sem léptük túl – nyilatkozta a kormánymegbízott, hozzátéve, hogy az épületek energetikai minőségi besorolása is jelentősen javulnak.

