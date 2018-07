Énekeltek és táncoltak a nyugdíjasok

Az „Aranykor” Városi Nyugdíjas Klub által szervezett rendhagyó találkozóra évről-évre egyre több nyugdíjas szervezet látogat el, amelynek eredménye, hogy idén az esemény már országos szintű rendezvénnyé nőtte ki magát.

Még Hollandiából is jöttek

Tóth Ferenc polgármester nyitotta meg az eseményt, majd Mike Zoltán, az „Aranykor” Városi Nyugdíjas Klub elnöke, Szrenka Pálné, a Nyugdíjasok Orságos Szövetségének alelnöke és Molnár Ferencné, a Hajdú-Bihar Megyei és Debrecen Nyugdíjasok Szervezete Szövetségének elnöke köszöntötta a megjelenteket. Ezután 25 csoport kulturális énekes és táncos műsorát láthattuk a színpadon. Ezek mindegyike nagy sikert aratott. A meghívottak főként Hajdú-Biharből és Békés megyéből érkeztek, de jöttek vendégek Nagyszalontáról, sőt Hollandiából is. A program alatt a Magyar Vöröskereszt Komádi alapszervezetének munkatársai vércukor-és vérnyomás mérést végeztek. A műsorok első része után finom ebéddel vendégelték meg a résztvevőket, később tombolasorsolás is színesítette a napot. A komádi nyugdíjas klub tagjai Arany toll, arany kéz címmel szabadtéri kiállításon mutatták be kézművesmunkáikat. Lengőteke versenyt is rendeztek, melynek helyezettjei kupával és oklevelekkel gazdagodtak.

Az esemény jó hangulatú mulatozással zárult, valamint a 2017-es jubileumi találkozón elültetett Barátságfa mellett a Barátságtáblán folytatódott a megjelent klubok, egyesületek névtábláinak elhelyezése.

A lengőteke-verseny legjobbjai

I. helyezett: Csengeri Nyugdíjas Szeretet Egyesület

II. helyezett: Berekfürdői Napsugár Nyugdíjas Klub

III. helyezett: Furtai Vadrózsa Nyugdíjas Klub

