Emuhús is került az üstbe

Szerte az országból, de még az országhatáron túlról is érkeztek vendégek a 13. Sárrét Íze Fesztiválra Nagyrábéra, ahol a művelődési ház ősparkjában nemcsak főztek, hanem régi barátságokat erősítettek, újakat kötöttek, és persze szórakoztak szombaton késő estig.

Maradjon meg családiasnak

– Próbálunk minél több települést idehozni. Jelenleg több mint 50 helységből, köztük Kárpátaljáról, Székelyföldről és a Vajdaságból is vannak itt barátaink. Nyugodtan kijelenthető, hogy ez egy kárpát-medencei gasztronómiai fesztivál – mondta Tiszai Károly Nagyrábé polgármestere, aki hangsúlyozta, hogy az esemény bőven betölti a funkcióját, amiért 12 évvel ezelőtt létrehozták. Sőt azon is túlnőtt, hiszen nem csupán egy egyszerű falunap. – Azt látjuk, hogy nemcsak a testvértelepülések képviselői, a nagyrábéiak és azok barátai, az elszármazottak jöttek el, hanem most már nagy cégek is itt vannak, velünk szórakoznak a Sárrét Íze Fesztiválon. A lényeg, hogy a fesztiválunk egy családi, baráti együttlét legyen, és a jövőben is ezt szeretnénk megtartani. Ehhez mi a helyet és a műsorokat adjuk, a csapatok pedig hozzák mindazt, ami a főzéshez szükséges. Sztárvendég is van, délután a Happy Gang, este pedig a Magna Cum Laude. Nap közben pedig a nagyrábéi és a környező településekről érkezett csoportok mutatnak be zenés produkciókat.



Fotók: Kovács Péter

A csoportok között járva finomabbnál finomabb ételek készültek. A nagyrábéi horgász egyesület sajátos helyi recept alapján halászlét főzött. Az Amenca Velünk Európába Szervezet pusztai emupörköltet készített. A Pocsaji Betyárok disznógyomorból és más belsőségekből pörköltet rotyogtatott a bográcsban. A tájházban pedig a bánhorvátiakkal találkoztunk. Vezetőjük, Ujlaki István alpolgármester elmondta, hogy a kapcsolatuk Ráczné fekete Ilonával, a nagyrábéi művelődés szervezővel évek óta tart, idén másodjára vannak a fesztiválon. Már péntek délután megérkeztek mind a húszan, és mivel sok a négy féle süteményhez szükséges kellék, egy busszal jöttek. Tartalmas, jó az együttműködésük a rábéiakkal.

