Emlékművet állítottak az 1972-es müncheni olimpián történt túszdráma áldozatainak

A müncheni olimpiai parkban kialakított emlékhely felavatásán részt vett Frank-Walter Steinmeier német és Reuven Rivlin izraeli államfő, Horst Seehofer bajor kormányfő és Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke.

A német államfő beszédében hangsúlyozta, hogy a 45 éve történt túszdrámáról minden németnek tudnia kell, azoknak is, akik más kultúrkörből érkeztek az országba és “németté akarnak válni”. Ők sem mondhatják, hogy “ez a ti történeteket, nem az enyém”. Aki német akar lenni, annak az ország minden vívmánya mellett a történelmi felelősségét is el kell fogadnia. Így azt is, hogy “Németország csak akkor találhat teljesen magára, ha a zsidók itt teljes mértékben biztonságban, teljes mértékben otthon vannak” – mondta Frank-Walter Steinmeier.

Hozzátette, hogy a müncheni olimpián ez nem teljesült, és az izraeli sportolók tragédiájáról “sokáig, túl sokáig” nem vett tudomást a német közvélemény.

Reuven Rivlin kiemelte, hogy még mindig vannak emberek, akik hősies tettként ünneplik a mészárlást, Izrael államnak és az áldozatok hozzátartozóinak pedig csaknem fél évszázadot kellett várnia arra, hogy a müncheni olimpiai parkban méltó emléket állítsanak a meggyilkolt sportolóknak. A túszdráma 45 év után is érvényes tanulságának azt nevezte, hogy “soha nem szabad engedni a terrornak”.

Hozzátartozók egy csoportja évtizedek óta követeli a német államtól és a NOB-tól, hogy ápolják az áldozatok emlékét. Az ügy heves vitákhoz is vezetett, mert a NOB elzárkózott attól, hogy a nyári olimpiák nyitóünnepségén egyperces néma tiszteletadással emlékezzenek meg az áldozatokról. A hozzátartozók szerint a NOB a szervezet arab tagállamaira tekintettel zárkózott el a követeléstől.

Az emlékhely létrehozásának legfőbb szószólója, Ankie Spitzer – az egyik áldozat, André Spitzer, az izraeli kardvívó-válogatott edzőjének özvegye – a német hatóságokat is élesen bírálta beszédében. Felidézte: a “fölényeskedő és hozzá nem értő” német hatóságok a túszdráma után az olimpiai játékok folytatását tartották a legfontosabban, és igyekeztek leplezni az ügyben elkövetett súlyos hibáikat.

Később még azt is a fejükhöz vágták, hogy az izraeli sportolók “hurcolták be a terrort Németországba”, de a hozzátartozók a sérelmek és a fájdalom ellenére kitartottak, és 45 év múlva elérték céljukat – mondta Ankie Spitzer.

A Fekete Szeptember nevű palesztin terrorista csoport 1972. szeptember 5-én hajtott végre merényletet a müncheni olimpiai parkban. Két izraeli sportolót lelőttek, kilencet túszul ejtettek és elbarikádozták magukat. A terrorelhárításban tapasztalatlan német hatóságok túszmentő akciója nem sikerült, a rosszul kivitelezett művelet végére meghalt valamennyi sportoló, öt terrorista és egy német rendőr. A túszdráma után – a modern olimpiák történetében első alkalommal – a játékokat egy napra felfüggesztették.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA