Emlékezetes tanévet búcsúztattak a debreceni diákok

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája a HVG 2017-es középiskolai rangsora alapján a legjobb vidéki gyakorlógimnázium, illetve Hajdú-Bihar Megye és Debrecen legjobb középiskolája lett. A Kossuth Gyakorló emellett ebben a tanévben elnyerte többek között az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, illetve a Minősített Tehetséggondozó Műhely kitüntető címeket.

A Csengő utcai gimnáziumban 869 tanuló zárta a tanévet, közülük 161 végzős ballagott el ebben az évben. Helyükre szeptemberben a 7. és 9. évfolyamra összesen 177 „fecske” érkezik. A középiskola négy tanítványa végzett az OKTV az első 10 helyén (francia, német, történelem, filozófia), több kossuthos diák szerepelt nagy sikerrel az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciáján és több mint százan értek el kiváló eredményeket megyei és országos versenyeken, közöttük vannak jó tanuló – jó sportoló tanulók is, egyikük pedig a város Cívis Talentum ösztöndíját is elnyerte. A 9-12. évfolyamon minden gyereknek van átlagban legalább egy középfokú nyelvvizsgája, de egyre többen szereznek több nyelvből második közép-, vagy felsőfokú bizonyítványt.

– Ebben az évben útjára indítottuk a Tudós és iskola – tudósiskola tehetséggondozó programsorozatot, melyben a Debreceni Egyetem kiváló tanárai és a gimnázium közös szakmai rendezvényeken segítették a diákokat a tudományos élet megismerésében, a tehetségük, irányultságuk felfedezésében, pályaválasztásukban. Továbbá ismét nagy sikert aratott a második alkalommal megszervezett Tehetségnapunk, amelyen az intézmény mindhárom feladatellátási helyéről és a Debreceni Egyetem másik gyakorlóiskolájából, a Balásházyból több mint 600 tehetséges tanuló mutatkozott be – hangsúlyozta Kiss Gabriella intézményvezető-helyettes.

A Kossuth utcai általános iskolában 728-an zártak sikeres tanévet, 90 nyolcadikos ballagott el, és 83 első osztályost várnak ősszel. Az intézmény tanulmányi átlaga 4,62 lett, ez azt jelenti, hogy minden harmadik tanuló végzett kitűnő eredménnyel, a legkisebbek nélkül 646 tanulóból 197-en.

– Szeptemberben táborok, a Kossuth-napi akadályverseny a Nagyerdőn és egy szabadtéri főzéssel egybekötött tanár-diák-szülő sportnap alapozta meg a közösséggé válást. Ezt a „kossuthos” szellemiséget képviselték a legsikeresebb diákok az országos versenyek döntőin az idén matematikából, történelemből, informatikából, valamint a Diákolimpia országos döntőjén torna, karate, kosárlabda, aerobik, műkorcsolya, úszás és sakk sportágban. Emellett szoros külkapcsolatokat ápolunk finn-és németországi iskolákkal. Ebben az évben a finnországi Jjyväskylä fogadta a diákjainkat, az Erasmus+ program keretében pedig Szlovéniába utaztak a gyerekek, majd egy hétre vendégül láthattunk egy nemzetközi csoportot is – számolt be Tóvizi Erika intézményvezető-helyettes.

A tanév egyik kiemelkedő eseménye volt továbbá a Nemzeti Összetartozás Napjára szervezett flashmob, a rendezvényt az M1 élőben közvetítette, a látványos koreográfiáról készült videót pedig csaknem négyszázezren látták az interneten.

Arany János téri általános iskolában 611 tanuló kezdi meg a vakációt, közülük 73-an ősszel már valamelyik középiskolában folytatják tanulmányaikat: 79 százalékuk gimnáziumban, 21 százalékuk szakgimnáziumban, hatosztályos gimnáziumi képzésre 18 diákot vettek fel. A Kossuth Gyakorló Arany téri feladatellátási helyén 75 kisgyermek ül szeptemberben először iskolapadba.

A kitűnők száma itt is kiemelkedő: 173-an vittek haza csupa jeles, dicséretes bizonyítványt, így nem meglepő, hogy a legrosszabb osztályátlag ebben az iskolában is 4,48, míg a legjobb 4,79 lett. „Aranyos” diák lett idén a karate diákolimpia egyik korosztályos bajnoka, a 2017-es országos pályaíjász verseny győztese, valamint a hazai rangos tanulmányi versenyeken is kiválóan szerepeltek az iskola tanítványai.

– Az idei programok közül a tanév egyik legemlékezetesebb eseménye az Adventi Kézműves Alapítványi nap, illetve Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés volt, amikor 200 aranyszínű lufit engedtek el a magasba a diákjaink 200 Arany idézettel – emelte ki Denichné Hajdu Tímea intézményvezető-helyettes.

A pallagi diákok és tanárok is nagy örömmel, de a júniusban elhunyt igazgatónő, Kovács Árpádné Molnár Juditra emlékezve egyben fájó szívvel zárták a tanévet. A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában idén 466-an végeztek valamelyik gimnáziumi, vagy szakgimnáziumi osztályban, továbbá 81 tanuló az egyre népszerűbb, mezőgazdasággal és közgazdasággal kapcsolatos, érettségi utáni szakképző évfolyamokon kapott bizonyítványt.

A balásházys diákok eredményei is sokatmondóak: van köztük többszörös korosztályos válogatott labdarúgó, gólkirálynő és számos tanulmányi versenyen remekelő tanuló is.

– A sportiskolai osztályban végző tanulókból alkotott futsalcsapat veretlenül lett városi bajnok, lányaink pedig 9. helyezést értek el a V-VI. korcsoportos kispályás Diákolimpia országos döntőjében, miután veretlenül városi és megyei bajnokok lettek. Az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Verseny (ÁSZÉV) országos döntőjében pedig az első tíz helyezettből idén négy tanuló is pallagi diák volt, amivel történelmet írtak az iskola életében – összegezte Kunkli Erzsébet intézményvezető-helyettes.

A Balásházy pedagógusainak magas színvonalú munkája eredményeként a tanév elején a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács akkreditált kiváló Tehetségpontja címet nyerte el az egyetemi gyakorlóiskola.

