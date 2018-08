Eminem új albummal jelentkezett

A detroiti rapper 45 perces albumán 13 szám van, amelyekben éles bírálatot fogalmaz meg számos hírességgel szemben, Donald Trump amerikai elnöktől kezdve Harvey Weinstein szexuális erőszakkal vádolt bukott filmmogulig – adta hírül a BBC News.

Az album megjelenését bejelentő Twitter-üzenetében Eminem úgy fogalmazott, hogy “megpróbálta nem túlgondolni azt”.

Tried not 2 overthink this 1… enjoy. 🖕#KAMIKAZE Out Now – https://t.co/ANw73KbwMt pic.twitter.com/qfQoTYBTUy

— Marshall Mathers (@Eminem) 2018. augusztus 31.