Emelkedő kamatok, gyorsuló növekedés?

Alapvetően optimista év elé nézünk idén, emelkedő kamatkörnyezetre és gyorsuló gazdasági növekedésre lehet számítani. A meglepetések elkerülése végett azonban érdemes képben lenni azokkal az eseményekkel, amelyek év közben leginkább meghatározhatják a piacokat.

Tengeren innen

Míg a tengerentúlon az új elnök költségvetési politikája fogják mozgatni a piacokat, addig az öreg kontinensen a holland, a francia, illetve a német választásokra érdemes odafigyelni, az év második felében pedig már az Európai Központi Bank is okozhat meglepetéseket. Idén az unió jövőjét nagyban meghatározó országok közül háromban is választásokra kerül sor. Habár egyik ország esetében sem a szélsőséges erők hatalomra jutása a forgatókönyv, a Brexit után azonban nehéz egyértelmű kijelentéseket tenni. Az európai és az amerikai folyamatok a hazai jegybanki kamatpolitikát és kötvénypiacot is nagyban befolyásolhatják.

Tengeren túl

Trump költségvetésétől erős gazdaságélénkítést várnak a piacok, amit lényegében már beáraztak, hiszen a választások óta fokozatosan emelkednek a részvénypiacok. Így ha a várt forgatókönyv teljesül, akkor a gyorsuló növekedés és infláció a Fed kamatemelését is támogatja, és a most várt júniusnál hamarabb szigoríthat az amerikai központi bank. Ha azonban mégsem az optimista forgatókönyv érvényesül, az könnyen véget vethet a befektetők optimizmusának, és a piacokon az eddigi pozitív várakozások kiárazódását és lassabb növekedési ciklust hozhat.

HBN

