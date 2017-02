Arra gondoltam, hogy ha tényleg így van, akkor ez a felismerés valószínűleg nemcsak az amerikai vagy az orosz elnökre, hanem akár egy kisvárosi vagy falusi polgármesterre is igaz lehet. Mielőtt bárki félreértené, a tudatmódosítást ebben a kontextusban véletlenül se pejoratív értelemben használom, éppen ellenkezőleg: arra gondolok, hogy ha valakit egy települési közösség felruház a bizalmával, és tálcán kínál számára lehetőséget arra, hogy a legjobb tudása szerint tehessen a szűkebb pátriájáért, az bizony komoly lendületet és hitet adhat a kiválasztottnak. Egykorvolt polgármesterekkel beszélgetve nem tudtam nem észrevenni, hogy az „elvonási tünetek” bizony még ennyi év után is előbukkannak a szavaik mögül. Persze, mindenki elmondta, hogy végre van ideje az övéire, meg, hogy természetesen a polgármesterség után is van élet, de… És ez utóbbi szócskát akár csupa nagybetűvel is írhattam volna, hiszen az a lényeg: aki egyszer komolyan megmerítkezett a közügyek gyakorlásában, annak talán holtáig ez lesz a viszonyítási alap.

– Petneházi Attila –

Hajdú-Bihar – Mivel foglalkoznak manapság az elmúlt években leköszönt települési vezetők megyénkben?

