Eltávolíttatta a horvát kormány a jasenovaci koncentrációs tábor közelében állított vitatott emlékművet

Az emléktáblát tíz kilométerrel távolabb, Novska város temetőjében állítják fel újra.

A tavaly leleplezett emléktábla nagy felháborodást okozott.

A horvátországi zsidó és szerb közösség januárban bojkottálta a holokauszt áldozatainak emléknapjára szervezett állami megemlékezést, felpanaszolva, hogy a kormány a tábla vagy a kifogásolt felirat eltávolítása helyett bizottságot hoz létre az önkényuralmi jelképek ügyében, minthogy törvényben kívánja újraszabályozni a fasiszta és a kommunista jelképek használatának tilalmát.

A vezető kormánypártnak koalíciós partnereivel is meggyűlt a baja az emléktábla miatt. A szerb és az olasz kisebbségi képviselők csak azzal a feltétellel támogatták az új kormány megalakulását júniusban, ha az még szeptemberben eltávolíttatja a kifogásolt feliratot az emléktábláról. A kisebbik kormányzó párt, a liberális Horvát Néppárt (HNS) is ezt szabta a koalíciókötés egyik feltételéül.

A kormánynak azonban hosszú ideig nem sikerült megegyeznie a Horvát Jogpárt saját fegyveres erejének, a délszláv háborúban létrehozott HOS-nak a veteránjaival, akik elesett bajtársaik emlékére állították a táblát. A szervezet nem egyezett bele, hogy eltávolítsák a Za dom spremni! feliratot a HOS hivatalos címeréből, amely a táblán is látható, de végül belegyeztek a tábla áthelyezésébe.

A HOS csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozták, hogy “ők nem fasiszták”, és amíg élnek, a vitatott felirat a címerükben marad.

Az usztasa köszönés számos közéleti és politikai vitának volt témája az elmúlt hetekben. Horvátországot külföldről is bírálták tehetetlensége miatt.

A jasenovaci komplexumban, amelyet horvát Auschwitzként is emlegetnek, becslések szerint mintegy 80-90 ezer ember halt meg a második világháború idején. Az áldozatok több mint fele szerb volt, de horvát és boszniai zsidókat, cigányokat és olyan horvátokat is kivégeztek, akik nem értettek egyet a világháború idején kikiáltott Független Horvát Állam (NDH) nevű, usztasák vezette, a náci Németországgal szövetséges bábállam rendszerével. Az áldozatok között sok ezer gyermek is volt.

– MTI –

