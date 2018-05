Eltávolították Debrecen egyik fő jelképét

A 104 éves kompozíciót azért kellett eltávolítani a helyéről, mert az alsó része restaurálásra szorul. Ugyanis a talapzat burkolólapjai közötti hézagokban az évek során az alap magjába is beszivárgott a csapadékvíz. Ez, valamint a téli fagyok elmozdították, szétfeszítették a helyükről a téglából készített testet, de helyenként el is porlott a tégla. Mindezt tetézi, hogy a sétálóövezet ezredfordulós kialakításakor a talapzat köré – a járószint alatt – egy méter magas betonfalat is húztak, ami akadályozza az odafolyt víz elszivárgását.

A mű súlyát mindennel együtt csaknem 200 tonnásra (és összesen mintegy 100 köbméter térfogatúra) becsülik a szakemberek, akik szerint a szobrok megközelítőleg 3–4 tonnásak lehetnek. Kérdésünkre a felújításukat igen nemes feladatnak nevezte a restaurálással megbízott művész.

A Pongrácz Ede és Margó Szigfrid által tervezett alkotás talapzatáról a felújítást irányító Győrfi Lajos szobrászművész érdeklődésünkre tömören így fogalmazott:

kriminális”.

A bronzalakok állaga nem ennyire vészes, de azokon is jócskán fogott az idő vasfoga. Probléma például, hogy nincsenek összehegesztve, hanem hidegillesztéssel fogatták egybe az elemeit. Van, ahol az elrozsdásodott csavaroknál belülről hegesztették meg.

A munkások hétfőn reggel 8 órára érkeztek a Nagytemplom elé, és rövid előkészületeket követően, háromnegyed 9-kor már a földön állt a jobb oldali, háromalakos csoport. Hasonlóképpen gond nélkül sikerült leemelni a „Fiát búcsúztató anyát” is, majd következhetett Kossuth Lajos szobrának megmozdítása. Ekkor már sokkal óvatosabban kellett eljárni, mivel nem tudták, hogy mennyire és miként van rögzítve a kőhöz. Végül 10 órára ez a főalak is a többi mellé került a díszburkolatra. Érdekesség, hogy a leemelés előtt a 2000-es restaurálás időkapszuláját is megtalálták benne, Kossuth lábfeje alatt.

Ebben a különleges helyzetben kedden délelőttig lesznek láthatók, mivel majd akkor szállítják el a Győrfi Lajos püspökladányi műtermébe. A munkát Varga Imre karcagi öntőmester végzi majd. Addig folyamatosan bontják a talapzatot is, és a tervek szerint ezzel a munkával is végeznek kedden.

A legutóbb 2000 októberében restaurált kompozíció egyes kőelemeit újra el kell készíteni, másokat pedig elegendő felújítani, rendbe tenni. A megszépített alkotást július 15-én kezdik visszaépíteni a helyére. A talapzat immár tömör beton lesz, s ha az elkészült, akkor helyezik rá a restaurált szoboralakokat is. Ennek határideje augusztus 19-e.

