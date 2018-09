Elszomorító a magyar gyermekek fogainak állapota

Lapunk dr. Nemes Juditot, a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar megbízott Gyermekfogászati és Prevenciós tanszék vezetőjét arról kérdezte, általánosságban mi mondható el a gyermekek szájhigiéniai állapotáról.

Fontos a szülő felelőssége

Kisgyermekkorban, tehát 6–8 éves korig minden esetben a szülő kötelessége és felelőssége a gyermek szájhigiéniája, hiszen – megfelelő kézügyesség híján – nem elvárható még ebben a korban az alapos fogmosás. Mindezek fényében elmondható, hogy a kisgyermekek szájhigiéniai állapota odafigyelő, gondos szülők esetében jónak, sőt kiválónak nevezhető.

Tájékozatlan, önmagukra nézve is igénytelen gondviselők esetében sajnos igen-igen elhanyagolt szájakkal találkozhatunk”

– mondta a szakember.

– Sajnos, a fogak állapotát jelző epidemiológiai mutatók tekintetében még mindig rosszul állunk: az európai országok rangsorában az alsó harmadban helyezkedünk el. Míg egy magyar tizenkét évesnek átlagosan legalább három maradó foga már kilyukadt, addig egy osztrák kortársának csak egy lyukas foga van.

Nem kötelező az ellátás

Nemes Judit hozzáfűzte azt is, hogy az iskolások a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján évente kötelezően csoportos szűrővizsgálaton vesznek részt. Sajnos a felderített problémák ellátására felkínált ellátást nem kötelező igénybe venni. Sokszor előfordul, hogy – bár írásban jelzik a szülőnek, hogy milyen problémát (lyukas fog, tejfoggyökér, fogazati rendellenesség, fogkő stb.) találtak – a család nem kéri a gyermekfogászati ellátást.

Így fordulhat elő, hogy ami a 2–3. osztályban még csak egy picike lyuk, és ami fájdalommentesen, egyszerűen betömhető, az 7–8. osztályos korban már menthetetlen, és csak a foghúzás jöhet szóba. Természetesen nagyon sok a gondos szülő, aki odafigyel, és él az ingyenes iskolafogászati ellátás lehetőségével – tette hozzá.

Fertőző a fogszuvasodás

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy a fogszuvasodás kialakulásáért több tényező felelős. Természetesen az örökletes tényezőknek is van némi szerepük, hiszen a mély gödröcskék és barázdák, valamint a torlódott fogazat örökölhető. Azonban fontosabb a szájban élő baktériumok mennyisége és a kolónia összetétele.

– Kevesekben tudatosult, hogy a fogszuvasodás egy fertőző betegség. Az első baktériumokat az édesanyánktól kapjuk direkt kontaktus, azaz lenyalt cumik, közösen használt kanalak, puszilgatás révén. Sőt, ha egy kismamának nagyon rosszak, elhanyagoltak a fogai, akkor az komoly veszélyt jelent a kisbaba előtörő kis tejfogaira nézve! Fontos a szuvasodás kialakulása szempontjából a táplálkozás is.

Elsősorban a magas szénhidráttartalmú, sokáig a szájban maradó ételek veszélyesek. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermek ne egyen édességet, hanem, hogy a süteményt, cukros italt (gyümölcslé, kakaó) a főétkezések során kapja, és mossanak utána fogat.

A fogaknak a legrosszabb az egész napos rágcsálás, a nassolás és az üdítőitalok szürcsölése”

– hangsúlyozta a fogorvos.

Szűrővizsgálat évente

Egy kisgyermek esetében az ép fogakról elsősorban a szülőnek kell gondoskodnia. Már az első fogak megjelenésétől tisztítani kell étkezés után az ínyt és a fogacskákat. Érdemes tudni, hogy a szoptatás is étkezés, az anyatej is magas cukortartalmú, és lepedéket képez. Fogászati szempontból, egyéves kor után a szoptatás, cumiztatás gondot okozhat. A rágás tisztítja a fogakat, és serkenti az állcsontok növekedését. Az első fogorvosi vizsgálat a gyermek egyéves kora környékén javasolt. Ilyenkor a fogorvos áttekinti a gyermek szájüregét, vizsgálja a fogzás menetét, megbeszélik a szülővel a fog­ápolással és táplálással kapcsolatos problémákat. A fogászati ellenőrzések gyakoriságát az egyéni szükségletek függvényében kell meghatározni, de panaszmentes, jó szájhigiéniájú gyermek esetében is legalább évenkénti szűrővizsgálat javasolt – mutatott rá a szakember.

