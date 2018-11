Élsportolók a gyermekekért

A Magyar Diáksport Szövetség az Európai Diáksport Napja kapcsán idén ősszel egy nagyszabású társadalmi felelősségvállalás programot indított útjára. A projektben nehéz anyagi helyzetben lévő iskolások számára gyűjtenek sportcipőket.

Egy pár cipő

Az „Egy cipőben járunk” program azért jött létre, hogy segítséget nyújtson a rendszeres testmozgáshoz, sportoláshoz azoknak a gyerekeknek, ahol a család számára a legszükségesebb alapfelszerelés, a sportcipő beszerzése is nehézséget jelent, és akik a fittségi állapotuk jövőbeni alakulása szempontjából is a leginkább veszélyeztetettek. A sportcipők mellé a felajánlóktól egy-egy, az adományozott diákoknak szóló, személyes, motiváló üzenetet is várnak a szervezők a cipőfűzőre kötve. A sportcipőket az MDSZ országos hálózata segítségével juttatja el a rászoruló iskoláknak és gyerekeknek decemberben.

A kezdeményezés célja, hogy az évről-évre bővülő program során országszerte a lehető legtöbb rászoruló iskolás kapjon edzőcipőt. A programunkhoz már eddig is számos élsportoló és közéleti személyiség csatlakozott, többek között Benedek Tibor, Erdei Zsolt, Kovács Katalin, Stohl András, Harsányi Levente vagy Gerendai Károly, eddig már mintegy 300 pár cipő gyűlt össze.

Debrecenben is elindult

Hétfő délután a Nagyerdei Stadionban egy hivatalos sajtótájékoztató során debreceni sportolók, így a DVSC kézi- és labdarúgócsapata, a DVSE vízilabdacsapata, illetve a DEAC kosárcsapata is csatlakozott az eseményhez. A kézilabdásokat Borgyos Panna, a focistákat Tőzsér Dániel és Bódi Ádám, a vízilabdásokat Kovács Gábor, míg a kosarasokat Bognár Kristóf csapatkapitány képviselte, akik egy-egy pár futballcipőt adtak át a Hajdú-Bihar Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület főtitkárának, Rozsondai Tibornak. A felajánlásokhoz csatlakozott a Loki két legendája, Dombi Tibor és Bernáth Csaba is.

Példaképek kellenek

– Én minden ilyen kezdeményezésnek örülök, főleg, ha sportról van szó – árulta el Bernáth. – Azt gondolom, hazánk iskoláiban rengeteg a tehetség, akik még lehet nem is tudnak róla, hogy ők talentumok, és lehet, hogy egy ilyen összefogás során eljuttatott cipő lesz a kezdőlökés a gyermeknek ahhoz, hogy elkezdjen sportolni vagy rendszeresen mozogni. Emlékszem, amikor kicsi voltam, én is mennyire tudtam örülni egy új csukának, ez is adott erőt ahhoz, hogy továbbmenjek a sportpályán. Nekünk, felnőtteknek egy cipő megfizethető, de egy lurkónak hatalmas boldogság, ha ennyivel is hozzá tudunk járulni a boldogságukhoz, akkor kötelességünk segíteni. Egy üzenet egy ismert sportolótól – aki adott esetben épp a példaképe a fiatalnak – hatalmas motivációt jelenthet ezeknek a srácoknak. Hazánkban hiányzik a példaképnevelés, pedig rendkívül fontos lenne, hogy olyan embereket állítsunk a gyermekek elé, akikre büszkék lehetünk. Természetesen a sportolóknak is foglalkozniuk kell a fiatalokkal, hiszen egy-egy ilyen élmény biztos, hogy tovább erősíti a gyermekekben a sport szeretetét – mondta el az egykori jobbhátvéd.

A gyűjtés 2018. november 15-ig zajlik, az összegyűlt adományokat pedig december közepéig juttatják el az iskolákba.

MSZ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA