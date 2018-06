Elsőként a Telekom teszi elérhetővé az eszközbe integrált virtuális SIM-kártya használatát

Pereszlényi Zoltán, a cég lakossági marketing és értékesítés menedzsment igazgatója szerdán virtuális sajtótájékoztatón elmondta, az eSIM-kártya a mobilitás teljes világa és a dolgok internete (IoT) felé nyit utat. Az első eSIM-képes eszköz egy okosóra, a megoldást minden nagyobb platform támogatja, a készüléktípusok bővülése folyamatos – közölte.

Az eSIM-et ügyfélszolgálaton keresztül lehet igényelni.

Elmondta, az új technológia belépő a dolgok internetébe (IoT), megnyitja az utat a hálózatba kötött eszközök előtt, amelyek idővel helyettesíthetik a piacon meghatározó szerepet játszó okostelefonokat.

Közölte, a Cisco kutatása szerint 2020-ra 50 milliárd eszköz csatlakozik a mobilhálózatra, 2025-re pedig ez a szám a többszörösére nőhet. Öt-tíz éven belül így már nem az okostelefonok lehetnek a mobilhálózatok elsődleges használói, hanem más hordozható eszközök, a fitneszkarkötők, az okosórák, a mobil vérnyomásmérők, továbbá az autók és a különféle szenzorok, a háztartási eszközök – fejtette ki.

Hozzátette: számításaik szerint öt éven belül minden felhasználónak átlagosan tíz hálózatba kötött eszköze lesz, ezért idővel egyre több eSIM-képes készüléket és rájuk épülő szolgáltatást fognak bevezetni.

A hagyományos SIM-kártyákat felváltó beépített eSIM (embedded SIM) kisméretű eszközökben is könnyen elfér. A szolgáltatáshoz nem szükséges a szolgáltatótól fizikai SIM-kártyát átvenni és azt a készülékbe helyezni, elegendő a szerződés megkötését követően az interneten keresztül letölteni a felhasználói SIM-profilt. Így a hagyományos SIM-kártyák cseréjével járó munkafolyamat is egyszerűsödik. Az újításnak várhatóan az iparág jövőjére is hatása lesz – fejtette ki.

Az új technológia megfelel a GSMA (Global System for Mobile Communications – a világ legnagyobb mobil-szolgáltatókat tömörítő egyesülete) nemzetközi szabványának.

