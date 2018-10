„Elrepült a szitakötő”

A Perspektíva és Stúdium Alapítvány által működtetett nyíracsádi Szitakötő Tanoda két évvel ezelőtt kezdte meg működését, amelynek célja a hátrányos helyzetű általános és középiskolás diákok megsegítése, hátrányuk csökkentése volt.

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

A tanoda kétéves programjának zárórendezvényét nemrégiben tartották, ahol tanárok és diákok egyaránt beszámoltak a szülők, támogatók és meghívottak alkotta vendégeknek az együtt töltött két év sikereiről.

Fotó: Kedves Zilahi Enikő

A diákok „hangulatjelentését” Szemán Zsanett fogalmazta meg és tolmácsolta, Horváthné Szabó Tünde, a tanoda helyi vezetője pedig képes beszámolót tartott. Hangsúlyozta, hogy a gyerekek a tanulás megsegítése, a felzárkóztatás, a korrepetálás mellett új tanulás módszertani technikákkal is megismerkedtek, amit a későbbiekben már önállóan is tudnak majd alkalmazni. A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeit is megmutatták a gyerekeknek. Közösen készültek az ünnepekre, eljutottak moziba, koncertre, uszodába, étterembe, egy Loki-meccsre is, és sok felejthetetlen kiránduláson vettek részt. Zárásként Tóth Tamás, a Perspektíva és Stúdium Alapítvány elnökének tájékoztatóját hallgathatták meg a jelenlévők.

HBN

