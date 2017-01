Elrendelés

Nagyon az látszik megoldásnak, hogy Afrika tényleg el akarja foglalni Európát (és mi mehetünk a helyükre, Afrikába). Szerencsénk csak az, hogy sok ötletük nekik, azaz a migránsoknak sincs – tulajdonképpen nem tudják, mit akarnak –, ezért nincs mire „válaszintézkedni”. Mi egyre hajtogatjuk, hogy megvédjük a hazánkat, közben körbe kerítjük a határt, különböző minőségű és visszatartó erejű, cifrábbnál cifrább kerítéssel, odavezénylünk rendőri vagy félig meddig katonai erőket, hogy akik bejönnek, azok ne tudjanak továbbmenni. És ez itt a bökkenő! Hozzánk nem akar jönni senki, csak tovább Németországba, meg Angliába. Igaz azt viszont nem értem, hogy miért nem mehetnek „Isten hírével”? Vagy látott, vagy érzékelt, akár egyetlen olvasónk is olyan tájékoztatást, hírt vagy információt, hogy akár egyetlen migráns, lakást igényelt mondjuk Zuglóban, és már a gyermekét is beíratta valamelyik iskolába és tervezi saját és családja jövőjét? De ilyenről nincs tudomásunk. Azaz. Senki, azaz SENKI nem akar itt, nálunk letelepedni! De ha jól belegondolunk, miért is? Mi az, amit biztosra vehet hivatás terén, egészségi ellátásban, a gyerek jövőjét illetően, meg egyáltalán? Gyanítom: hogy a migránsokat alaposan és részletekbe menően informálhatják valahonnan, vagy eleve ismerik a helyzetet. Az más kérdés, hogy mit akarnak Németországban vagy Angliában. Ott milyen jövőt remélnek? Szerintem át kellene engedni őket, és akkor hamarabb és könnyebben szabadulnánk tőlük. Ha, elvileg, mindenki ott él, ahol akar, illetve ott él, ahol tud. Talán nálunk, ebben az „ahol tud” kérdésben vannak kétségeik.

– Réti János –

