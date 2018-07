Elrajtolt a Campus Sportfesztivál

Több mint 40 csapat kezdte meg a kispályás foci csoportküzdelmeit kedden, a Campus Sportfesztivál első napján a DEAC műfüves pályáin.

– Csapatunk év közben az egyetemi bajnokságban játszik, most a Campus Sportfesztiválra is neveztünk. Tavaly voltunk itt először, nagyon jól érezzük magunkat, igazi fesztiválhangulat van már most is – mondta a hirek.unideb.hu-nak a Debreceni Egyetem hallgatója, Csúri Bence Csaba.

A sportrendezvényen kispályás fociban, strandröplabdában, tollaslabdában és 3X3-as kosárlabdában mérkőznek meg a résztvevők a Debreceni Egyetem létesítményeiben.

– Az egri Eszterházy Károly Egyetemről kispályás fociban és röplabdában is neveztek csapataink. Minden évben szívesen jövünk, jó a buli, jó a foci, jó a közösség – hallhattuk Fenyves Balázst, az egriek kispályás foci csapatának egyik tagját.

A Debreceni Egyetemen rendezett július 17-18-ai sporteseményen 25 magyar és 17 külföldi intézmény hallgatói vesznek részt.

– A révkomáromi Selye János Egyetemről ötödik alkalommal jöttünk el a fesztiválra. Nagyon szeretünk itt lenni, imádjuk a várost, nagyon jó a rendezvény, jó az atmoszférája, jól érzik magukat a hallgatók és az oktatók is – számolt be élményeikről Zsidek Péter, a révkomáromi csapat vezetője.

A sportprogramok mellett a szervezők játékos vetélkedőkkel is készültek, melyek elsődleges célja a közösségépítés.

– A foci, a kosárlabda, a tollaslabda és a strandröplabda küzdelmei után esti programokat is szervezünk a részvevőknek, hogy jobban megismerhessék egymást a különböző felsőoktatási intézmények hallgatói. Rendezünk darts, sör curling, teqball és kő-papír-olló versenyeket – tájékoztatta a hirek.unideb.hu-t Pöszmet Tibor, az egyetemi sportiroda vezetője.

A Campus Sportfesztivál versenyei szerdán folytatódnak. Az eredményhirdetés 16 órakor kezdődik a DEAC sporttelepén.

